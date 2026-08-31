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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Cómo conseguir entradas para la Premier League 2026/27: partidos de la jornada 3, Arsenal-Chelsea, Everton-Manchester United y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas de la Premier League para la temporada 2026/27

La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial por su drama y acción sin descanso, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores muy conocidos generando una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la EPL, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya están relamiéndose ante la perspectiva de lo que les espera en la campaña 2026/27.

El Arsenal defenderá la corona después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero tiene garantizada una dura prueba ante equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Entradas Premier League 2026/27Reserva ahora

Próximos partidos y entradas de la jornada 3 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
vie 4 sep, 20:00Ipswich Town vs LiverpoolEntradas
sáb 5 sep, 12:30Newcastle United vs BournemouthEntradas
sáb 5 sep, 15:00Brentford vs SunderlandEntradas
sáb 5 sep, 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedEntradas
sáb 5 sep, 15:00Fulham vs Crystal PalaceEntradas
sáb 5 sep, 15:00Manchester City vs Coventry CityEntradas
sáb 5 sep, 15:00Nottingham Forest vs Tottenham HotspurEntradas
sáb 5 sep, 15:00Hull City vs Aston VillaEntradas
dom 6 sep, 14:00Everton vs Manchester UnitedEntradas
dom 6 sep, 16:30Arsenal vs ChelseaEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 4 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
sáb 12 sep, 15:00Aston Villa vs Nottingham ForestEntradas
sáb 12 sep, 15:00Bournemouth vs BrentfordEntradas
sáb 12 sep, 15:00Chelsea vs Hull CityEntradas
sáb 12 sep, 15:00Crystal Palace vs Ipswich TownEntradas
sáb 12 sep, 15:00Liverpool vs FulhamEntradas
sáb 12 sep, 17:30Tottenham Hotspur vs EvertonEntradas
sáb 12 sep, 20:00Sunderland vs ArsenalEntradas
dom 13 sep, 14:00Coventry City vs Brighton & Hove AlbionEntradas
dom 13 sep, 16:30Manchester United vs Manchester CityEntradas
lun 14 sep, 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedEntradas

Cómo comprar entradas de la Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality, disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados de temporada.
  2. Después, a quienes ya han asistido antes a partidos en casa y están clasificados según puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados según grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estos tramos difieren de un equipo a otro.

Además, el lugar en el que te sientas marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y la zona de la grada influyen significativamente en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías. Por ejemplo, los duelos más atractivos ante rivales de primer nivel pueden entrar en un escalón superior, con el consiguiente aumento de precios.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas para la afición visitante a 30 £. Por tanto, si buscas una opción más barata o quieres ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te interese consultar los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas para los días de partido y los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de entradas (admisión general adulto)Rango de abonos de temporadaEntradas
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Entradas Arsenal
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Entradas Aston Villa
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Entradas Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Entradas Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Entradas Brighton
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Entradas Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Entradas Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Entradas Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Entradas Everton
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Entradas Fulham
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Entradas Hull City
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Entradas Ipswich
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Entradas Leeds
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Entradas Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Entradas Man City
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Entradas Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Entradas Newcastle
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Entradas Nottm Forest
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Entradas Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Entradas Tottenham

Entradas Premier League 2026/27Reserva ahora

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la campaña 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham cuentan con listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden superar los 10-20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que, según se informa, Liverpool y Manchester United exigen décadas de fidelidad para conseguir una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños como Brighton y Bournemouth tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a la capacidad ajustada.

Fulham destaca porque actualmente dispone de varios abonos de temporada todavía disponibles, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente para partidos de alta demanda o de clubes con una gran masa social. La mayoría de los clubes de la Premier League utiliza un sistema escalonado de venta de entradas que prioriza a:

  1. Abonados de temporada
  2. Socios del club (membresías anuales de pago)
  3. Venta general (si queda alguna entrada)

Una membresía suele conceder acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primer nivel como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, tener una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas habituales para los partidos, ya que las oportunidades de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, en particular los que cuentan con mayor capacidad o menos llenos constantes, pueden permitir a los no socios comprar entradas más cerca del día del partido si sigue habiendo disponibilidad. Comprar una membresía aumenta significativamente tus opciones y suele ser la vía más fiable para asegurarte un asiento.

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