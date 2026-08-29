La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial por su drama y su acción incesantes, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores de renombre generando una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la Premier League, los aficionados de todo el mundo ya se relamen ante la perspectiva de lo que les espera en la campaña 2026/27.

El Arsenal defenderá la corona después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero tendrá garantizada una dura prueba ante equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ponga al día con toda la información más reciente sobre entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Próximos partidos de la jornada 2 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Vie. 28 ago., 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Entradas Sáb. 29 ago., 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Entradas Sáb. 29 ago., 15:00 Bournemouth vs Everton Entradas Sáb. 29 ago., 15:00 Coventry City vs Hull City Entradas Sáb. 29 ago., 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Entradas Dom. 30 ago., 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Entradas Dom. 30 ago., 14:00 Leeds United vs Brentford Entradas Dom. 30 ago., 14:00 Sunderland vs Fulham Entradas Dom. 30 ago., 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Entradas Lun. 31 ago., 20:00 Aston Villa vs Arsenal Entradas

Próximos partidos de la jornada 3 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Vie. 4 sept., 20:00 Ipswich Town vs Liverpool Entradas Sáb. 5 sept., 12:30 Newcastle United vs Bournemouth Entradas Sáb. 5 sept., 15:00 Brentford vs Sunderland Entradas Sáb. 5 sept., 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Entradas Sáb. 5 sept., 15:00 Fulham vs Crystal Palace Entradas Sáb. 5 sept., 15:00 Manchester City vs Coventry City Entradas Sáb. 5 sept., 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Entradas Sáb. 5 sept., 15:00 Hull City vs Aston Villa Entradas Dom. 6 sept., 14:00 Everton vs Manchester United Entradas Dom. 6 sept., 16:30 Arsenal vs Chelsea Entradas

Cómo comprar entradas para la Premier League

Existen varias opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality, que están disponibles a través de los portales oficiales de entradas de cada club.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada. Después, a quienes ya hayan asistido antes a partidos en casa y estén clasificados según puntos de fidelidad. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena echar un vistazo a mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados por grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estos tramos difieren de un equipo a otro.

Además, dónde te sientes marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y la zona de la grada influyen de forma significativa en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías. Por ejemplo, los enfrentamientos destacados contra rivales de gran nombre pueden entrar en un nivel superior, con el consiguiente aumento de precios.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas de visitante a 30 £. Así que, si buscas una opción más barata o ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te interese consultar los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas en día de partido, así como los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la temporada 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham tienen listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden alargarse más de 10–20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que, según se informa, Liverpool y Manchester United exigen décadas de fidelidad para asegurarse una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños como Brighton y Bournemouth tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a la reducida capacidad.

Fulham destaca por tener actualmente disponibles varios abonos de temporada, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente en partidos de alta demanda o en clubes con mucha afición. La mayoría de los clubes de la Premier League operan con un sistema escalonado de venta de entradas que prioriza a:

Abonados de temporada Miembros del club (membresías anuales de pago) Venta general (si queda alguna entrada)

Una membresía suele dar acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, tener una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas para partidos de forma habitual, ya que las opciones de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, especialmente los que cuentan con mayores aforos o con menos llenos constantes, pueden permitir a quienes no sean miembros comprar entradas más cerca del día del partido si aún queda disponibilidad. Adquirir una membresía aumenta significativamente tus posibilidades y suele ser la vía más fiable para asegurarte un asiento.