Alemania inicia una nueva era en la UEFA Nations League 2026/27, ya que Jurgen Klopp se pone por primera vez al frente de la selección alemana tras su nombramiento como seleccionador después de una decepcionante eliminación en dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Encuadrada en la Liga A, Grupo A2, Alemania afronta seis partidos contra Países Bajos, Grecia y Serbia entre septiembre y noviembre, lo que brinda a los aficionados de toda Europa varias oportunidades de ver los primeros pasos de Klopp en el fútbol de selecciones.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para la Nations League de Alemania, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es la Nations League de Alemania?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Jueves, 24 de septiembre de 2026 - 20:45 Países Bajos vs Alemania Johan Cruijff Arena, Ámsterdam Entradas Domingo, 27 de septiembre de 2026 - 20:45 Alemania vs Grecia WWK Arena, Augsburgo Entradas Jueves, 1 de octubre de 2026 - 20:45 Alemania vs Serbia Allianz Arena, Múnich Entradas Domingo, 4 de octubre de 2026 - 20:45 Grecia vs Alemania Toumba Stadium, Tesalónica Entradas Viernes, 13 de noviembre de 2026 - 20:45 Serbia vs Alemania Sede por confirmar, Serbia Entradas Lunes, 16 de noviembre de 2026 - 20:45 Alemania vs Países Bajos Sede por confirmar, Alemania Entradas

Los partidos de Alemania como local se reparten esta campaña entre tres estadios diferentes, con Augsburgo y Múnich ya confirmadas como sedes y un tercer recinto aún por anunciar para el duelo final de noviembre ante Países Bajos.

¿Dónde comprar entradas para la Nations League de Alemania?

La forma más fiable de conseguir entradas para los partidos de Alemania en la Nations League, tanto en casa como fuera, es a través de StubHub. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asientos para todos los partidos de Alemania en esta campaña, desde la WWK Arena de Augsburgo y el Allianz Arena de Múnich hasta los desplazamientos a Ámsterdam y Tesalónica.

Estas son las razones por las que StubHub es una opción sólida para esta campaña:

Amplia selección de asientos : en todos los recintos del calendario de Alemania, desde localidades en el anillo superior hasta opciones premium en zonas centrales

Más allá de la asignación oficial : útil una vez que se hayan agotado para los partidos en casa las entradas a través de los canales oficiales de la DFB y las ventanas de prioridad para socios

Transferencias garantizadas : las entradas están respaldadas por el programa FanProtect de StubHub, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las localidades son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

No se requiere membresía : para los viajes a Ámsterdam, Tesalónica y Serbia, StubHub ofrece una vía para conseguir asientos sin necesidad de ser miembro de la federación alemana

Opciones hospitality : hay paquetes premium disponibles para los partidos de Múnich y Augsburgo para los aficionados que quieran una experiencia más completa el día del partido

Con el nombramiento de Klopp generando ya un gran interés en esta selección alemana, especialmente para el estreno de septiembre fuera de casa ante Países Bajos, se recomienda encarecidamente reservar con antelación en todos los casos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Nations League de Alemania?

Los precios de las entradas para la Nations League de Alemania varían en función del partido, la ubicación del asiento y la cercanía del día del encuentro en el momento de la compra. Esta es una guía aproximada de lo que cabe esperar en StubHub:

Asientos más baratos: desde unos 40 € hasta 50 € : localidades en el anillo superior en recintos como la WWK Arena de Augsburgo, el punto de acceso más asequible de toda la campaña

Asientos de gama media: normalmente entre 80 € y 150 €, y ofrecen una mejor vista a lo largo de las bandas en estadios como el Allianz Arena

Premium y hospitality: a partir de 250 € para los partidos de mayor perfil, incluidos los encuentros contra Países Bajos al inicio y al final de la campaña

Entradas para los partidos fuera de casa (Ámsterdam y Tesalónica): los precios varían según la federación anfitriona, y el Johan Cruijff Arena suele tener un precio superior por su tamaño y perfil

Como ocurre en cualquier campaña internacional de alta demanda, los precios en el mercado secundario pueden variar a medida que se acerca cada jornada, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto concreto.

Todo lo que necesitas saber sobre la Nations League de Alemania

La UEFA Nations League 2026/27 es la quinta edición de la competición, y Alemania regresa a la Liga A, la máxima categoría del torneo, en el Grupo A2 junto a Países Bajos, Grecia y Serbia. Es la segunda campaña consecutiva en la que Alemania y Países Bajos quedan encuadradas juntas, lo que añade un aliciente extra a ambos enfrentamientos.

Algunas cosas que conviene saber sobre lo que está en juego:

Un nuevo comienzo con Klopp : esta campaña marca el inicio de su etapa, con contrato hasta el Mundial 2030, tras la salida de Nagelsmann después de la eliminación en el Mundial ante Paraguay

Ascenso y descenso están en juego entre ligas, en función de cómo termine el grupo

También existe una vía hacia la clasificación para futuros torneos , ya que un buen rendimiento en la Nations League puede ofrecer un camino hacia la clasificación para la Eurocopa a los equipos que se queden cortos por otras vías

Seis partidos en una ventana condensada : todos los encuentros de la fase de grupos se disputan entre septiembre, octubre y noviembre, lo que brinda a los aficionados un periodo corto pero cargado de acción para ver a Alemania en juego

Con Alemania buscando recuperarse de una tercera eliminación consecutiva decepcionante en un gran torneo, esta campaña tiene un significado extra como primer indicador de la dirección del equipo bajo su nuevo seleccionador.