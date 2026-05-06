Tras los cuartos de final de la Liga de Campeones, el camino a la gloria ha alcanzado su punto álgido.

El Arsenal ya está en la final tras ganar 2-1 en el global al Atlético de Madrid, con un 1-0 en el Emirates anoche.

Esta noche, el Allianz Arena acogerá el duelo entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, con los alemanes buscando remontar una ligera desventaja.

El ganador acompañará al Arsenal en la final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

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Próximos partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

Fecha Partido Lugar Entradas Martes 5 de mayo Semifinal, vuelta: Arsenal vs. Atlético de Madrid (20:00 BST) Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 6 de mayo Semifinal, vuelta: Bayern de Múnich vs París Saint-Germain (21:00 CET) Allianz Arena (Múnich) Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA (18:00 CET) Puskás Arena (Budapest) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

Salvo la final, la UEFA no vende entradas para los partidos de la Liga de Campeones.

En su lugar, los clubes participantes venden sus propias entradas para la actual temporada. Visita la web del club que juegue el partido que te interese y compra allí tu localidad.

El aforo es limitado y la demanda suele superar la oferta.

Las webs oficiales de los clubes son la forma más segura de comprar entradas para la Liga de Campeones, pero si buscas entradas de última hora, plataformas de reventa como StubHub pueden ser una opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios varían según estadio, ronda y rival.

Los clubes fijan los precios de la fase de grupos al inicio de la temporada y los aumentan conforme avanza la competición.

Para los próximos partidos de ida de las semifinales, los precios oficiales son:

Paris Saint-Germain vs Bayern de Múnich: desde 70 €

desde 70 € Atlético de Madrid vs Arsenal: desde 35 €.

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios, o sitios de reventa como StubHub para ver la oferta actual.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Liga de Campeones?