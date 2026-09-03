Si estás buscando comprar entradas de LaLiga para la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurar tus entradas y paquetes.

¿Dónde puedo comprar entradas de LaLiga?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de LaLiga, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality.

Para comprar entradas de LaLiga, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección de «Entradas».

Las entradas suelen ponerse a la venta unas semanas antes de cada partido, y puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. También puedes comprar entradas en taquillas físicas, que suelen estar ubicadas en los estadios de los clubes o cerca de ellos. Algunos clubes también cuentan con puntos de venta situados en varios lugares de las ciudades en las que tienen su sede.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o buscas asegurarte asientos antes de la salida oficial a la venta o conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

El primer Clásico de la temporada 2026/27 está confirmado para la jornada 10 en octubre, con el partido de vuelta programado para mayo en el Bernabéu.

El derbi madrileño también tiene dos fechas confirmadas esta temporada: el Atletico Madrid recibirá al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el 20 de septiembre (jornada 7), antes del partido de vuelta en el Bernabeu el 4 de abril de 2027 (jornada 30).

Partido Fecha y hora (hora local) Entradas Derbi madrileño: Atletico Madrid vs Real Madrid 20 de septiembre de 2026 (18:00) Entradas El Clásico: Barcelona vs Real Madrid 25 de octubre de 2026 (por confirmar) Entradas Derbi madrileño: Real Madrid vs Atletico Madrid 4 de abril de 2027 (por confirmar) Entradas El Clásico: Real Madrid vs Barcelona 9 de mayo de 2027 (por confirmar) Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de LaLiga?

El coste de las entradas de LaLiga varía mucho.

La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en función de los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos tramos difieren de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta significativamente al precio de la entrada, ya que las mejores zonas suelen tener el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, con enfrentamientos destacados ante rivales de primer nivel, como el derbi madrileño (Real Madrid vs Atletico Madrid) y El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), dentro del tramo más alto, por lo que los precios aumentan en consecuencia.

¿Qué esperar de la temporada de LaLiga?

El Barcelona afronta la 2026/27 como bicampeón después de que el equipo de Hansi Flick venciera 2-0 al Real Madrid en el Clásico decisivo por el título de la temporada pasada, sellando su 29.º campeonato de liga con tres partidos de margen. Fue su segundo título consecutivo desde la llegada de Flick en 2024, al que sumó además una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El Real Madrid, por el contrario, vivió una temporada para olvidar. Xabi Alonso fue sustituido por Alvaro Arbeloa a mitad de campaña en medio de informaciones sobre malestar en la plantilla, y el Real Madrid terminó segundo sin un solo título que mostrar por sus esfuerzos, un desenlace raro y doloroso para un club de su tamaño. Como respuesta, el presidente Florentino Perez recurrió a Jose Mourinho, de vuelta al Bernabeu para una segunda etapa 13 años después de la primera, mientras el club busca volver a la senda de la victoria.

Un hombre cuya cotización nunca ha estado tan alta es Kylian Mbappe. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador de LaLiga en cada una de sus dos primeras temporadas en España, y llega a la 2026/27 después de convertirse en apenas el segundo jugador en la historia del Mundial en ganar dos veces la Bota de Oro, como máximo anotador del torneo de 2026 en Norteamérica con 10 goles, mientras Francia terminaba cuarta. Con una plantilla asentada y un entrenador como Mourinho, que nunca ha completado una temporada sin títulos en ninguno de sus grandes clubes, el Real Madrid estará desesperado por que el nivel de Mbappe en el Mundial se traduzca en una auténtica pelea por el título a nivel doméstico.