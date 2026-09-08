



Si quieres comprar entradas de La Liga para la temporada 2026/27, puedes utilizar los enlaces que aparecen a continuación para conseguir entradas y paquetes.

Reserva entradas de La Liga:

🎟️ Entradas de La Liga: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Real Madrid: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Barcelona: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Atlético de Madrid: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas por menos de 100 €: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Paquetes hospitality y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Zonas familiares y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Camp Nou: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Santiago Bernabéu: RESERVAR ENTRADAS

¿Dónde puedo comprar entradas de La Liga?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de La Liga, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality adicionales.

Para comprar entradas de La Liga, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección de «Entradas».

Las entradas suelen ponerse a la venta unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar información personal. También puedes comprar entradas en taquillas físicas, que a menudo están ubicadas en los estadios de los clubes o cerca de ellos. Algunos clubes también cuentan con puntos de venta situados en distintos lugares de las ciudades en las que tienen su sede.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o quieres asegurarte asientos antes de la salida oficial a la venta o hacerte con entradas de última hora, quizá te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

El primer Clásico de la temporada 2026/27 está confirmado para la jornada 10, en octubre, y el partido de vuelta llegará en el Bernabéu en mayo.

El derbi madrileño también tiene dos fechas confirmadas esta temporada: el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el 20 de septiembre (jornada 7), antes del partido de vuelta en el Bernabéu el 4 de abril de 2027 (jornada 30).

Partido Fecha y hora (hora local) Entradas Derbi madrileño: Atlético de Madrid vs Real Madrid 20 de septiembre de 2026 (18:00) Entradas El Clásico: Barcelona vs Real Madrid 25 de octubre de 2026 (por confirmar) Entradas Derbi madrileño: Real Madrid vs Atlético de Madrid 4 de abril de 2027 (por confirmar) Entradas El Clásico: Real Madrid vs Barcelona 9 de mayo de 2027 (por confirmar) Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de La Liga?

El coste de las entradas de La Liga varía mucho.

La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en función de los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos tramos difieren de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio influye de forma significativa en el precio de la entrada, ya que las mejores vistas suelen tener el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, con enfrentamientos de cartel ante grandes rivales, como el derbi madrileño (Real Madrid vs Atlético de Madrid) y El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), dentro del nivel más alto, con el consiguiente aumento de los precios.

¿Qué esperar de la temporada de La Liga?

El Barcelona llega a 2026/27 como bicampeón después de que el equipo de Hansi Flick venciera 2-0 al Real Madrid en el Clásico que decidió el título de la pasada temporada, asegurando su 29.ª corona liguera con tres partidos de margen. Fue su segundo título consecutivo desde que Flick asumió el cargo en 2024, al que se sumaron una Copa del Rey y una Supercopa de España ganadas por el camino.

El Real Madrid, por el contrario, vivió una temporada para olvidar. Xabi Alonso fue sustituido por Alvaro Arbeloa a mitad de campaña en medio de informaciones sobre malestar en la plantilla, y el Real Madrid terminó segundo sin un solo trofeo que mostrar por sus esfuerzos, un desenlace raro y doloroso para un club de su talla. En respuesta, el presidente Florentino Perez recurrió a Jose Mourinho, de vuelta al Bernabéu para una segunda etapa 13 años después de la primera, mientras el club busca volver a la senda de la victoria.

Un hombre cuyo valor nunca ha estado más alto es Kylian Mbappe. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador de La Liga en sus dos primeras temporadas en España, y afronta 2026/27 después de convertirse en apenas el segundo jugador en la historia de la Copa del Mundo en ganar dos veces la Bota de Oro, tras terminar como máximo goleador del torneo de 2026 en Norteamérica con 10 goles mientras Francia acabó cuarta. Con una plantilla asentada y un entrenador como Mourinho, que nunca ha completado una temporada sin títulos en ninguno de sus grandes clubes, el Real Madrid estará desesperado por que la forma de Mbappe en la Copa del Mundo se traduzca en una auténtica pelea por el título a nivel doméstico.