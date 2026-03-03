Cómo conseguir entradas para la Finalissima 2026: España contra Argentina, precios de las entradas, estadio Lusail y más

Mientras numerosas naciones de todo el mundo lucharán por conseguir una plaza en la Copa del Mundo de 2026 este mes de marzo, las dos selecciones mejor clasificadas del planeta, España y Argentina, se enfrentarán en Catar por la corona de la Finalissima. Reserve ya sus entradas para este sensacional enfrentamiento futbolístico.

La Finalissima 2026 es la cuarta edición del enfrentamiento intercontinental entre los ganadores de los anteriores campeonatos sudamericanos y europeos, pero será la primera que se dispute en Asia.

El estadio Lusail, actualmente el segundo más grande de Asia y sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022, será el escenario de este épico encuentro.

¿Cuándo es la Finalissima 2026: España contra Argentina?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Viernes, 27 de marzo España contra Argentina (21:00) Estadio Lusail (Lusail, Catar) Entradas

Cómo comprar entradas para la Finalissima 2026: España vs Argentina

La venta de entradas para la Finalissima 2026, que enfrentará a España, campeona de la Eurocopa 2024, y Argentina, ganadora de la Copa América 2024 y la Copa del Mundo 2022, se abrió el miércoles 25 de febrero, y los aficionados pueden adquirir las entradas oficiales en la página web «Road To Qatar».

Como era de esperar, la demanda fue muy alta y las 80 000 entradas oficiales se agotaron en dos horas.

Sin embargo, no hay que perder la esperanza de ver enfrentarse a España y Argentina, ya que los aficionados pueden comprar entradas en el mercado secundario, como StubHub, para opciones de última hora.

Finalissima 2026: entradas para España vs Argentina: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para la Finalissima variaban en función de la ubicación dentro del estadio de Lusail. Las categorías oficiales eran las siguientes:

Categoría 1 (gradas laterales inferiores): 1200 SAR (271 €)

1200 SAR (271 €) Categoría 2 (secciones de las esquinas y gradas superiores laterales): 600 SAR (135 €)

600 SAR (135 €) Categoría 3 (detrás de las porterías): 1200 SAR (271 €)

Recuerda estar atento a la página web Road To Qatar para obtener más información, así como a páginas secundarias como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Cuál es el calendario del Festival de Fútbol de Catar 2026?

La Finalissima es el punto central del Festival de Fútbol de Catar 2026.

El Festival, que se celebra del jueves 26 al martes 31 de marzo, cuenta con un total de seis partidos en los que participan el país anfitrión, Catar, Arabia Saudí, Egipto y Serbia.

La lista completa de partidos del Festival de Fútbol de Catar es la siguiente:

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas 26 de marzo de 2026, 17:00 Qatar contra Serbia Estadio Jassim bin Hamad Entradas 26 de marzo de 2026, 20:00 Egipto contra Arabia Saudí Estadio Ahmad bin Ali Entradas 27 de marzo de 2026, 21:00 Finalissima 2026: España vs Argentina Estadio Lusail Entradas 30 de marzo de 2026, 17:00 Arabia Saudí contra Serbia Estadio Jassim bin Hamad Entradas 30 de marzo de 2026, 20:00 Egipto contra España Estadio Lusail Entradas 31 de marzo de 2026, 19:00 Qatar contra Argentina Estadio Lusail Entradas

Qué esperar de la Finalissima 2026: España contra Argentina

España y Argentina han seguido ampliando sus ya abultadas vitrinas de trofeos, y ahora tienen la mirada puesta en más.

España no logró defender su título de la Liga de Naciones de la UEFA el año pasado, pero se adjudicó su cuarto título consecutivo de campeona de Europa en 2024, lo que le valió su puesto en la próxima Finalissima.

Argentina no ha bajado el ritmo desde que conquistó su tercer título mundial en 2022. Se impuso en la Copa América 2024 por decimosexta vez, un récord, y se clasificó para este apasionante enfrentamiento.

La Albiceleste (la selección argentina) también encabeza la lista de ganadores de todos los tiempos de la Finalissima, tras haber vencido en dos de las tres ediciones celebradas hasta ahora. Su primer éxito se produjo en 1993, cuando un equipo liderado por Diego Maradona venció a Dinamarca en los penaltis y se alzó con el trofeo.

Puede que haya habido un intervalo de 29 años antes de que el evento apareciera por tercera vez en el calendario futbolístico mundial, pero Argentina se negó a dejar escapar su corona. Un equipo motivado por Messi se impuso por 3-0 a Italia en 2022 en Wembley, defendiendo su título con estilo.

Argentina está lista para volver a Catar por primera vez desde que levantó la Copa del Mundo en el estadio Lusail en 2022. Tanto a ellos como a España les encantaría el impulso adicional que supondría ganar el título de la Finalissima, antes de empezar a centrarse en la búsqueda de la gloria este verano en Norteamérica.

Aunque España y Argentina se han enfrentado en numerosas ocasiones a lo largo de los años, hay que remontarse muy atrás, hasta la Copa del Mundo de 1966, para encontrar la última vez que ambos países se enfrentaron en una competición. Argentina se impuso por 2-1 en la fase de grupos, en su camino hacia los cuartos de final, mientras que España quedó eliminada antes de la fase eliminatoria.