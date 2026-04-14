Cómo conseguir entradas para la final de la Copa de Escocia de 2026: información sobre Hampden Park, dónde comprarlas, pronósticos y mucho más

El 23 de mayo se jugará en Hampden Park la final de la Copa de Escocia. Es la 141.ª edición y tú puedes estar en las gradas para ver quién alza el trofeo.

Hace un año, el Aberdeen sorprendió al Celtic y ganó la final tras empatar al final del partido y ganar la tanda de penaltis.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas para la Copa de Escocia, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Copa de Escocia 2026?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Sábado 23 de mayo Por confirmar vs Por confirmar (15:00 BST) Hampden Park (Glasgow) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Copa de Escocia 2026

Una vez confirmados, los clubes pondrán las entradas a la venta en sus respectivas webs oficiales, y también se podrán adquirir en la web de la Federación Escocesa de Fútbol.

El aforo es limitado y la demanda suele superar la oferta. Se estima que cada finalista reciba entre 20 000 y 25 000 entradas.

Además de adquirirlas por los canales oficiales, los aficionados pueden recurrir al mercado secundario. StubHub es una opción destacada para quienes buscan entradas por vías alternativas.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de Escocia 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Sábado 18 de abril Dunfermline Athletic vs Falkirk (12:30 h) Hampden Park (Glasgow) Entradas Domingo 19 de abril Celtic vs St Mirren (14:00 h) Hampden Park (Glasgow) Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa de Escocia de 2026?

La demanda aumenta con cada ronda y se dispara en la final de mayo.

Aunque aún no se han confirmado los detalles oficiales de la final de 2026, los precios del Hampden Park del año pasado sirven como buena referencia y fueron los siguientes:

Sección Precio para adultos Precio reducido Tribunas Norte y Sur 45-50 £ 25–30 £ Tribunas Este y Oeste 35-40 £ 20-25 £

Visita las webs oficiales de los clubes para más detalles y, si necesitas entradas de reventa, consulta StubHub.

¿Dónde se celebra la final de la Copa de Escocia 2026?

Hampden Park

Hampden Park, actualmente llamado Barclays Hampden por patrocinio, es el estadio de la selección escocesa y acoge la final de la Copa de Escocia desde 1903.

Actualmente tiene capacidad para 51 866 espectadores, aunque el récord de asistencia es de 149 547 personas, marcado en un partido entre Escocia e Inglaterra en 1937.

Además, ha albergado seis finales de clubes europeos, entre ellas la Copa de Europa de 1960, que el Real Madrid ganó 7-3 al Eintracht de Fráncfort.

El partido es famoso por la tripleta de Alfredo Di Stéfano y los cuatro goles de Ferenc Puskás. Asistieron 127 621 aficionados, récord que aún se mantiene en una final de fútbol europea.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la final de la Copa de Escocia de 2026?

Los paquetes de hospitalidad oficiales para la final de la Copa de Escocia de 2026 en Hampden Park van desde asientos premium hasta palcos privados. Aunque los detalles se confirmarán cerca de la fecha del partido, anteriormente incluían:

Superbox (desde 675 £ por persona) : recepción con champán, alta cocina, encuentro con una leyenda del fútbol y asientos en balcón privado en la línea de medio campo.

(desde 675 £ por persona) recepción con champán, alta cocina, encuentro con una leyenda del fútbol y asientos en balcón privado en la línea de medio campo. Palcos: (desde 499 £ por persona) Visión y cena privadas para grupos con personal de servicio dedicado y acceso a balcones privados.

(desde 499 £ por persona) Visión y cena privadas para grupos con personal de servicio dedicado y acceso a balcones privados. Hampden Suites: (desde 369 £ por persona) Acceso al salón previo al partido, comida de tres platos con barra libre, charla con un exjugador y asientos acolchados en la Tribuna Sur.

(desde 369 £ por persona) Acceso al salón previo al partido, comida de tres platos con barra libre, charla con un exjugador y asientos acolchados en la Tribuna Sur. Asientos Premium: (desde 150 £ por persona) Incluye acceso al salón antes del partido, una bebida de bienvenida, comida a la venta y asientos ejecutivos en la tribuna norte o sur.

Qué esperar de la final de la Copa de Escocia de 2026

El Celtic falló en su intento de triplete copero en mayo ante el Aberdeen, pero sigue siendo el dominador histórico con 42 títulos desde 1892.

Para Aberdeen, el título de 2025 fue apenas el octavo en su historia y cortó una sequía de 36 años.

El Aberdeen, campeón en 1984 con Alex Ferguson, quedó eliminado en cuartos de final de la actual Copa de Escocia tras perder contra el Dunfermline Athletic de Segunda División.

El Rangers, que había goleado 5-0 al Annan Athletic y 8-0 al Queen's Park, también cayó en cuartos ante el Celtic en una tanda de penaltis tras un derbi escocés.

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