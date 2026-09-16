Cómo conseguir entradas para la Euroliga de baloncesto 2026/2027: fechas, precios, información sobre el calendario, ventas de última hora y más

La Euroliga de baloncesto cuenta con 20 clubes europeos e internacionales de élite que compiten a lo largo de una exigente temporada regular de 38 jornadas que comienza el 24 de septiembre de 2026. La competición reúne talento de primer nivel, intensas rivalidades y ambientes inigualables en pabellones emblemáticos de todo el mundo.

Desde enfrentamientos entre potencias históricas hasta duelos de alto voltaje en el Play-In y los Playoffs, cada partido tiene una enorme importancia. Los aficionados podrán disfrutar de potencias del baloncesto como Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahce en la lucha por la gloria continental.

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¿Cuándo es la Euroliga de baloncesto?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 24 de sep. de 2026 a las 20:00 Dubai Basketball vs Real Madrid Coca-Cola Arena, Dubái Entradas 24 de sep. de 2026 a las 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich Shlomo Group Arena, Tel Aviv Entradas 24 de sep. de 2026 a las 20:00 Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas Belgrade Arena, Belgrado Entradas 24 de sep. de 2026 a las 21:15 Panathinaikos vs Paris Basketball Telekom Center, Atenas Entradas 24 de sep. de 2026 a las 20:30 Saski Baskonia vs Olympiacos Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Entradas 24 de sep. de 2026 a las 20:30 FC Barcelona vs Anadolu Efes Palau Blaugrana, Barcelona Entradas 24 de sep. de 2026 a las 20:45 LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv LDLC Arena, Lyon Entradas 25 de sep. de 2026 a las 20:00 Beşiktaş vs Valencia Basket Beşiktaş GAİN Complex, Estambul Entradas 25 de sep. de 2026 a las 20:45 Fenerbahce vs Virtus Bologna Ulker Sports Arena, Estambul Entradas 25 de sep. de 2026 a las 20:45 KK Partizan vs Olimpia Milano Belgrade Arena, Belgrado Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:00 Dubai Basketball vs FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubái Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:00 Anadolu Efes vs Real Madrid Basketball Development Centre, Estambul Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:00 Žalgiris Kaunas vs Olympiacos Žalgirio Arena, Kaunas Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:45 Fenerbahce vs Bayern Munich Ulker Sports Arena, Estambul Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:00 Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv Belgrade Arena, Belgrado Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:30 Olimpia Milano vs Virtus Bologna Mediolanum Forum, Milán Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:30 Valencia Basket vs Saski Baskonia Roig Arena, Valencia Entradas 29 de sep. de 2026 a las 20:45 Paris Basketball vs KK Partizan adidas arena, París Entradas 30 de sep. de 2026 a las 21:05 Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Entradas 30 de sep. de 2026 a las 21:15 Panathinaikos vs LDLC ASVEL Telekom Center, Atenas Entradas 1 de oct. de 2026 a las 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid Shlomo Group Arena, Tel Aviv Entradas 1 de oct. de 2026 a las 20:00 Crvena zvezda vs Anadolu Efes Belgrade Arena, Belgrado Entradas 1 de oct. de 2026 a las 20:30 Virtus Bologna vs Olympiacos SuperTennis Arena, Bolonia Entradas 1 de oct. de 2026 a las 20:45 Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas adidas arena, París Entradas 2 de oct. de 2026 a las 20:00 Beşiktaş vs FC Barcelona Beşiktaş GAİN Complex, Estambul Entradas 2 de oct. de 2026 a las 20:45 Fenerbahce vs Dubai Basketball Ulker Sports Arena, Estambul Entradas 2 de oct. de 2026 a las 20:00 LDLC ASVEL vs Valencia Basket LDLC Arena, Lyon Entradas 2 de oct. de 2026 a las 20:00 Bayern Munich vs KK Partizan BMW Park, Múnich Entradas 2 de oct. de 2026 a las 21:15 Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv Telekom Center, Atenas Entradas 2 de oct. de 2026 a las 20:30 Saski Baskonia vs Olimpia Milano Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Entradas 7 de oct. de 2026 a las 20:45 Paris Basketball vs LDLC ASVEL Adidas Arena, París Entradas 8 de oct. de 2026 a las 20:00 Dubai Basketball vs Crvena zvezda Coca-Cola Arena, Dubái Entradas 8 de oct. de 2026 a las 20:00 Bayern Munich vs Virtus Bologna BMW Park, Múnich Entradas 8 de oct. de 2026 a las 21:00 Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Entradas 8 de oct. de 2026 a las 21:15 Panathinaikos vs Fenerbahce Telekom Center, Atenas Entradas 8 de oct. de 2026 a las 20:30 Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv Roig Arena, Valencia Entradas 8 de oct. de 2026 a las 20:45 Real Madrid vs KK Partizan Movistar Arena, Madrid Entradas 9 de oct. de 2026 a las 21:15 Olympiacos vs Anadolu Efes Peace and Friendship Stadium, Piraeus Entradas 9 de oct. de 2026 a las 20:30 FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas Palau Blaugrana, Barcelona Entradas 9 de oct. de 2026 a las 20:30 Saski Baskonia vs Beşiktaş Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Euroliga de baloncesto?

Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas de Euroleague Basketball y de las taquillas de cada club anfitrión. Estas plataformas actúan como distribuidores principales de entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Euroliga de baloncesto?

Los precios estándar de las entradas en los portales oficiales de los clubes anfitriones suelen comenzar en 20 $ para asientos de admisión general en el anillo superior, y varían en función de la ciudad anfitriona, la categoría del partido y el rival.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

Todo lo que necesitas saber sobre la Euroliga de baloncesto

Euroleague Basketball es la principal competición europea profesional de clubes de baloncesto y está ampliamente considerada como la liga más competitiva fuera de la NBA. La liga se disputa con un calendario completo de todos contra todos, seguido de partidos de Play-In, series de Playoffs al mejor de cinco y la espectacular Final Four que pone fin a la temporada.

Entre los aspectos más destacados del torneo y las reglas que debes conocer están: