Cómo conseguir entradas para la DFB-Pokal 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, información sobre la final y más

Estamos ante otra fantástica temporada de acción en la DFB-Pokal (Copa de Alemania), que culminará con la final en el Olympiastadion de Berlín el 29 de mayo, y hoy mismo podrías reservar entradas para uno o varios de los próximos partidazos.

Con seis clubes diferentes de la Bundesliga coronándose campeones de la DFB-Pokal en las últimas nueve temporadas, numerosos aficionados de toda Alemania y de fuera del país han vivido momentos mágicos en la copa.

El Bayern de Múnich es el vigente campeón y, como no podía ser de otra manera, es el equipo más laureado de la historia de la DFB-Pokal, al haber levantado el icónico trofeo en nada menos que 21 ocasiones.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital sobre las entradas de la DFB-Pokal, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la DFB-Pokal 2026/27

Esta es una selección de partidos de la primera ronda de la DFB-Pokal con presencia de equipos de la Bundesliga:

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas vie., 21 de ago., 18:00 St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Entradas vie., 21 de ago., 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Entradas sáb., 22 de ago., 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Entradas sáb., 22 de ago., 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Entradas dom., 23 de ago., 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Entradas dom., 23 de ago., 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Entradas lun., 24 de ago., 18:00 Verl vs Hamburger SV Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Entradas mar., 1 de sept., 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Entradas

¿Cuál es el calendario completo de la DFB-Pokal 2026/27?

Ronda Fecha(s) Entradas Primera ronda 21-24 de agosto y 1-2 de septiembre Entradas Segunda ronda 27-28 de octubre Entradas Octavos de final 1-2 de diciembre Entradas Cuartos de final 2-3 de febrero y 9-10 de febrero Entradas Semifinales 20-21 de abril Entradas Final 29 de mayo Entradas

Cómo comprar entradas para la DFB-Pokal 2026/27

Para los partidos de la DFB-Pokal, las entradas se venden principalmente en los sitios oficiales de los clubes participantes o en sus tiendas oficiales.

Normalmente salen a la venta por fases, empezando por los socios del club y los abonados, antes de pasar a una venta general al público, si queda disponibilidad.

En lo que respecta a la final de la DFB-Pokal en el Olympiastadion de Berlín, se aplica el mismo proceso, aunque el aforo es limitado y la demanda suele superar la asignación disponible.

Se espera que cada uno de los dos finalistas reciba aproximadamente entre 20.000 y 25.000 entradas.

Las entradas restantes, unas 25.000-30.000 aproximadamente, se reservan para la Federación Alemana de Fútbol (DFB), patrocinadores, VIP y un sorteo para aficionados neutrales. Las entradas para la final y los paquetes hospitality también estarán disponibles en la tienda oficial de entradas de la DFB.

Además de comprar entradas para la DFB-Pokal por las vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas a través de canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la DFB-Pokal 2026/27?

Durante las primeras rondas de la DFB-Pokal, las entradas suelen oscilar entre los 15 € y los 25 €.

Los precios aumentan a medida que avanza la competición, con entradas para cuartos de final y semifinales a partir de 50 € por los canales oficiales.

Tomando como referencia ediciones anteriores, es probable que los precios arranquen en 75 € para los asientos estándar y puedan superar los 250 € para las localidades premium en el Olympiastadion de Berlín para la final del 29 de mayo.

Recuerda estar pendiente de los portales oficiales de entradas de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también de sitios secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Dónde se disputa la final de la DFB-Pokal?

Olympiastadion

El Olympiastadion de Berlín fue construido originalmente a mediados de la década de 1930 como estadio anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano de 1936.

El estadio ha pasado por dos grandes renovaciones (1972-1974 y 2000-2004) para modernizarse de cara al fútbol nacional e internacional y ahora tiene una capacidad de 74.475 espectadores.

Además de albergar partidos de la Copa del Mundo de la FIFA (1974 y 2006) y de la Eurocopa de la UEFA (2024), el Hertha Berlín, que actualmente milita en la 2. Bundesliga, tiene el Olympiastadion como su casa desde 1963.

Más allá del fútbol, el Olympiastadion sigue siendo una importante sede de atletismo. Usain Bolt estableció allí de forma memorable el récord masculino de 100 m, durante el Campeonato del Mundo de Atletismo de 2009. Su tiempo de 9,58 segundos sigue imbatido 17 años después.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la DFB-Pokal?