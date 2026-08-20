La Copa del Mundo Femenina de Baloncesto FIBA regresa a Alemania por primera vez desde 1998, con Berlín como sede de la 20.ª edición del torneo del 4 al 13 de septiembre de 2026.

GOAL tiene todo lo que los aficionados necesitan para planificar su viaje a Berlín, incluido el calendario completo de partidos, dónde se venden las entradas, el rango de precios actual y cómo conseguir los asientos más baratos antes de que desaparezcan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto?

Dieciséis selecciones nacionales, frente a las 12 de la última edición en Sídney, competirán repartidas en cuatro grupos por el mayor premio de este deporte, con todos los partidos disputándose en dos recintos de Berlín, el Berlin Arena y el Max-Schmeling-Halle. Es el mayor evento de baloncesto femenino celebrado jamás en suelo alemán, y la demanda de entradas ha ido creciendo de forma constante desde que se confirmaron a comienzos de este año el calendario y la lista completa de equipos participantes.

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas vie. 4 sep., 11:30 Australia vs. Puerto Rico (Grupo C) Berlín Entradas vie. 4 sep., 11:30 Japón vs. Malí (Grupo A) Berlín Entradas vie. 4 sep., 14:15 Estados Unidos vs. China (Grupo D) Berlín Entradas vie. 4 sep., 14:30 Corea vs. Nigeria (Grupo B) Berlín Entradas vie. 4 sep., 17:30 Bélgica vs. Türkiye (Grupo C) Berlín Entradas vie. 4 sep., 17:45 España vs. Alemania (Grupo A) Berlin Arena, Berlín Entradas vie. 4 sep., 20:15 Chequia vs. Italia (Grupo D) Berlín Entradas vie. 4 sep., 21:00 Hungría vs. Francia (Grupo B) Berlín Entradas sáb. 5 sep., 11:30 Malí vs. España (Grupo A) Berlín Entradas sáb. 5 sep., 14:15 Nigeria vs. Hungría (Grupo B) Berlín Entradas sáb. 5 sep., 18:00 Alemania vs. Japón (Grupo A) Max-Schmeling-Halle, Berlín Entradas sáb. 5 sep., 20:45 Francia vs. Corea (Grupo B) Berlín Entradas dom. 6 sep., 11:30 Türkiye vs. Australia (Grupo C) Berlín Entradas dom. 6 sep., 14:30 China vs. Chequia (Grupo D) Berlín Entradas dom. 6 sep., 17:45 Puerto Rico vs. Bélgica (Grupo C) Berlín Entradas dom. 6 sep., 20:45 Italia vs. Estados Unidos (Grupo D) Berlín Entradas lun. 7 sep., 11:30 Puerto Rico vs. Türkiye (Grupo C) Berlín Entradas lun. 7 sep., 11:30 Bélgica vs. Australia (Grupo C) Berlín Entradas lun. 7 sep., 14:30 Nigeria vs. Francia (Grupo B) Berlín Entradas lun. 7 sep., 14:30 Hungría vs. Corea (Grupo B) Berlín Entradas lun. 7 sep., 17:50 Alemania vs. Malí (Grupo A) Berlin Arena, Berlín Entradas lun. 7 sep., 17:50 Japón vs. España (Grupo A) Berlín Entradas lun. 7 sep., 20:45 Estados Unidos vs. Chequia (Grupo D) Berlín Entradas lun. 7 sep., 20:45 Italia vs. China (Grupo D) Berlín Entradas mar. 8 sep., 17:45 Ronda de clasificación (octavos de final) Berlin Arena, Berlín Entradas mar. 8 sep., 20:45 Ronda de clasificación (octavos de final) Berlin Arena, Berlín Entradas mié. 9 sep., 17:45 Ronda de clasificación (octavos de final) Berlin Arena, Berlín Entradas mié. 9 sep., 20:45 Ronda de clasificación (octavos de final) Berlin Arena, Berlín Entradas jue. 10 sep., 11:30 Cuartos de final 1 Berlin Arena, Berlín Entradas jue. 10 sep., 14:30 Cuartos de final 2 Berlin Arena, Berlín Entradas jue. 10 sep., 17:45 Cuartos de final 3 Berlin Arena, Berlín Entradas jue. 10 sep., 20:45 Cuartos de final 4 Berlin Arena, Berlín Entradas sáb. 12 sep., 16:30 Semifinal 1 Berlin Arena, Berlín Entradas sáb. 12 sep., 20:00 Semifinal 2 Berlin Arena, Berlín Entradas dom. 13 sep., 16:30 Partido por el tercer puesto Berlin Arena, Berlín Entradas dom. 13 sep., 20:00 Final Berlin Arena, Berlín Entradas

Los partidos de la fase de grupos se reparten entre el Berlin Arena y el Max-Schmeling-Halle, y el recinto exacto se confirmará más cerca de cada jornada. Los emparejamientos de la ronda de clasificación, los cuartos de final, las semifinales y la final dependen de la clasificación en los grupos y se confirmarán a medida que avance el torneo. Todos los horarios son la hora local de Berlín (CEST) y están sujetos a cambios.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto?

La forma más directa de comprar entradas para la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto es a través de StubHub, con anuncios de entradas para los partidos de la fase de grupos, la ronda de clasificación, los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, todos cubiertos por la garantía FanProtect de la plataforma.

Por qué merece la pena echar un vistazo primero a StubHub:

Amplia disponibilidad en todas las sesiones, incluidas entradas sueltas difíciles de encontrar para partidos populares como los encuentros de la fase de grupos de Alemania y el recorrido de Estados Unidos por las rondas eliminatorias.

Un abanico más amplio una vez se agotan las asignaciones oficiales, ya que vendedores principales como Eventim y Ticketonline.de gestionaron las ventas iniciales de Team Tickets y paquetes, y estos pueden agotarse rápidamente para los partidos del país anfitrión y el fin de semana final.

Comparación de precios sencilla, ya que StubHub muestra el precio completo, incluidas las comisiones, desde el principio en lugar de añadir cargos al tramitar la compra.

También sigue mereciendo la pena consultar primero los canales oficiales para encontrar precios de venta al público. Los aficionados también pueden comprar directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas de la FIBA, Eventim o el calendario oficial de eventos de Berlín en berlin.de, especialmente para los Team Tickets que cubren los tres partidos de la fase de grupos de una selección concreta. Una vez que esas asignaciones oficiales se agoten, o para planes de última hora, StubHub es el lugar al que acudir.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto?

Los precios de las entradas varían según la sesión, la ubicación y lo cerca que esté el torneo:

Asientos más baratos: las entradas individuales para la fase de grupos parten actualmente de alrededor de 30 euros para localidades con visibilidad reducida o en el anillo superior.

Partidos populares: las entradas para los partidos de la fase de grupos de Alemania y cualquier encuentro de Estados Unidos suelen venderse por más, a menudo entre 60 y 120 euros según la ubicación del asiento.

Eliminatorias y fin de semana final: las entradas de cuartos de final y los paquetes de Final Phase y Final Weekend alcanzan los precios más altos, con anuncios de reventa para la final que superan con creces los 150 euros para los mejores asientos.

Preventa y venta general: las primeras entradas que salieron a la venta fueron los paquetes Final Phase y Final Weekend, disponibles desde el 1 de octubre de 2025, que cubren desde los cuartos de final hasta la final. Las entradas individuales para partidos y los Team Tickets, que cubren los tres partidos de la fase de grupos de una sola selección, salieron a la venta general el 20 de mayo de 2026 a través de los canales oficiales. Desde entonces, mercados de reventa como StubHub han ofrecido anuncios para aficionados que quieren más flexibilidad en la elección de asiento o que se perdieron la venta inicial.

Todo lo que necesitas saber sobre la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto

Disputada por primera vez en 1953, la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto FIBA es la competición internacional más antigua y prestigiosa de este deporte, se celebra cada cuatro años y está sancionada por la FIBA. La edición de 2026 en Berlín marca la segunda vez que Alemania acoge el torneo, después de que el país ya albergara el evento en 1998, y devuelve la competición a un cuadro de 16 equipos por primera vez desde 2018, frente al formato reducido de 12 equipos utilizado en Sídney hace cuatro años.

El formato divide a los 16 equipos en cuatro grupos de cuatro, que juegan una liguilla entre sí. El ganador de cada grupo avanza directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos y terceros clasificados de cada grupo pasan a una ronda de clasificación, un cruce eliminatorio que decide las plazas restantes para cuartos de final. A partir de ahí, el torneo se decide en eliminatorias directas hasta la final del 13 de septiembre.

Estados Unidos llega al torneo como vigente campeón, después de haber derrotado a China por 83 a 61 en la final de 2022 en Sídney, y sigue siendo el rival a batir gracias a una plantilla repleta de talento de la WNBA. El crecimiento de Alemania ha sido rápido, apoyado en la clasificación olímpica en 2024, una medalla de oro olímpica en 3x3 y un histórico quinto puesto en el EuroBasket Women 2025, lo que da a sus sesiones en Berlín una atmósfera añadida mientras las coanfitrionas persiguen su primera presencia en una fase eliminatoria del Mundial en casa.

Todo lo que necesitas saber sobre el Berlin Arena

Situado entre Ostbahnhof y el puente Warschauer en Friedrichshain, el Berlin Arena, también conocido como Uber Arena, es uno de los recintos multiusos más modernos de Europa, con capacidad para hasta 17.000 personas en conciertos y un aforo reducido de unas 14.000 para baloncesto. Alberga todos los partidos de la fase eliminatoria de esta Copa del Mundo, además de una parte de la fase de grupos, y anteriormente fue sede de las finales del EuroBasket 2022 y de tres Final Four de la Euroliga, por lo que está muy acostumbrado a las grandes citas del baloncesto.

El pabellón está situado directamente a orillas del Spree, a poca distancia a pie de la estación de Warschauer Straße, que conecta con la red de U-Bahn, S-Bahn y tranvía, lo que facilita llegar desde cualquier punto de Berlín sin coche. En el interior, el recinto ofrece desde asientos asequibles en el anillo superior hasta localidades premium a pie de pista y palcos hospitality, por lo que aficionados de cualquier presupuesto pueden encontrar una forma de entrar. Cualquiera que viaje a Berlín específicamente para el torneo debería reservar alojamiento en Friedrichshain o en el centro de Berlín con bastante antelación a la fase de grupos, ya que la disponibilidad hotelera se reduce considerablemente en torno al fin de semana final.