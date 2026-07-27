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Community Shield
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Cómo conseguir entradas para la Community Shield 2026: Arsenal-Manchester City, precios de última hora en Cardiff y más

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Arsenal vs Manchester City
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A continuación, te explicamos cómo estar en la capital galesa para el evento inaugural de la temporada.

La rivalidad entre Arsenal y Manchester City crece. Ambos se verán las caras el 16 de agosto en Cardiff. Los campeones de liga y los ganadores de la FA Cup buscan ahora el Community Shield, y tú puedes estar allí.

Debido a los conciertos de The Weeknd en Wembley del 14 al 19 de agosto, el partido se disputará en el Millennium Stadium por primera vez desde 2006.

La última vez que se midieron por este trofeo fue en 2023: el City ganaba en el descuento, pero Leandro Trossard igualó en el 101’. Los Gunners marcaron los cuatro lanzamientos y se llevaron el título.

EnGOAL te contamos todo sobre las entradas: cómo comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se celebra el Community Shield 2026: Arsenal contra Manchester City?

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Community Shield - Final
Principality Stadium

Cómo comprar entradas para el Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City

Los socios de ambos clubes pueden comprarlas en los portales oficiales del Arsenal y del Manchester City. Los no socios tienen opciones en socios de hospitalidad y plataformas de reventa verificadas como StubHub.

Cada club recibió unas 26 000 entradas para el Millennium Stadium, y la venta se realizó por fases según el tipo de socio: desde el 16 de julio para los aficionados del City y desde el 20 de julio para los del Arsenal.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Los precios oficiales oscilaban entre 30 y 75 libras para adultos:

  • Premium: 75 £
  • Categoría 1: 55 £
  • Categoría 2: 45 £
  • Categoría 3: 35 £
  • Categoría 4: 30 £
  • Silla de ruedas / Accesibilidad: 30 £

Nota: También había descuentos para mayores de 65 y menores de 16.

Consulta las webs de venta de entradas de ambos clubes y, cerca de la fecha, las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Dónde se celebrará la Community Shield 2026 entre Arsenal y Manchester City?

Estadio Millennium (Cardiff)

Inaugurado en 1999 para la Copa del Mundo de Rugby, tiene capacidad para más de 73 000 espectadores y acoge partidos de la selección galesa de rugby y de fútbol.

Inaugurado para la Copa del Mundo de Rugby de 1999, acogió su primer test match ese mismo verano, cuando Gales venció a Sudáfrica. Mientras se remodelaba Wembley, el recinto de Cardiff albergó las finales de la FA Cup, la Copa de la Liga, los play-offs de la Football League y varios Community Shield.

Entre 2001 y 2006, el Arsenal jugó cuatro veces el Community Shield allí: ganó dos (1-0 al Liverpool en 2002 y 3-1 al Manchester United en 2004) y perdió otras dos. Será la primera vez que el Manchester City juegue la Community Shield en este estadio, aunque en 2003 venció 2-0 al equipo local Total Network Solutions en un partido de clasificación para la Copa de la UEFA.

¿Quiénes son los últimos ganadores del Community Shield?

Año

Ganadores

Subcampeones

Resultado

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (penaltis)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (penaltis)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (penaltis)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (penaltis)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (penaltis)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (penaltis)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

Community Shield 2026: Arsenal vs. Manchester City – Todo lo que necesitas saber

Arsenal - Manchester City: Estado de forma

ARS

ARS - Formulario

ATM
W1-0
WHU
W0-1
BUR
W1-0
CRY
W1-2
PSG
L1-1
Gol marcado (encajado)
6/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MCI

MCI - Formulario

BRE
W3-0
CRY
W3-0
CHE
W0-1
BOU
D1-1
AVL
L1-2
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Arsenal - Manchester City: historial reciente

ARS

Últimos partidos

MCI

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

9

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Arsenal - Manchester City: Noticias de los equipos

Arsenal contra Manchester City alineaciones probables

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ARS
Formación
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MCI
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MCI

Manager

  • M. Arteta


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