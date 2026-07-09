Francia, campeona del mundo en 1998 y 2018, se clasificó para su tercera semifinal consecutiva tras vencer 2-0 a Marruecos en el Boston Stadium el jueves.

El máximo goleador, Kylian Mbappé, anotó su octavo gol del torneo antes de que Ousmane Dembélé ampliara la ventaja. Francia así superó al equipo al que ya había vencido en las semifinales del Mundial 2022, antes de perder en la final por penaltis ante Argentina.

Ahora, el equipo de Didier Deschamps se medirá a España o Bélgica.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte una plaza para el Francia contra España o Bélgica, y cuánto costarán.

¿Cuándo se juega Francia vs. España/Bélgica?

La primera semifinal se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.

World Cup - Semifinales Dallas Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Francia y España o Bélgica?

Los principales sorteos oficiales (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Francia y España o Bélgica?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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