El gol de Mikel Merino en el descuento dio la victoria 1-0 a La Roja sobre Portugal, de Cristiano Ronaldo, el lunes en Dallas.

El equipo de Luis de la Fuente se medirá el viernes 10 de julio al ganador del duelo entre la anfitriona EE. UU. y Bélgica.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el España-EE. UU. o España-Bélgica, y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre España y EE. UU. o Bélgica?

Este gran partido de cuartos de final se disputará en el Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

¿Cómo comprar entradas para España vs. EE. UU. o Bélgica?

Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: entradas por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre España y EE. UU. o Bélgica?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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