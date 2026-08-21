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Cómo conseguir entradas para el Werder Bremen vs RB Leipzig: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Werder Bremen se enfrenta al RB Leipzig en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El Werder Bremen se enfrenta al RB Leipzig el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Weser Stadium de Bremen.

Este partido de inicio de temporada brinda al Werder Bremen la oportunidad de sumar puntos importantes en casa, mientras que el RB Leipzig busca coger impulso desde las primeras jornadas de la campaña. En su enfrentamiento más reciente en la Bundesliga, el 4 de abril de 2026, el RB Leipzig logró una victoria por 2-1 sobre el Werder Bremen en el Weser Stadium.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Werder Bremen vs RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Werder Bremen vs RB Leipzig en la Bundesliga?

El Werder Bremen vs RB Leipzig se disputa en el Wohninvest Weserstadion de Bremen. Consulta la programación local para conocer la hora de inicio confirmada en tu región.

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Bundesliga - Jornada 2
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¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen vs RB Leipzig de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el SV Werder Bremen vs. RB Leipzig en el Weserstadion el sábado 5 de septiembre de 2026 sin referencias a plataformas secundarias ni a precios, sigue los procesos oficiales:

1. Portal oficial de entradas del club

  • Sitio web del club: Crea una cuenta en la tienda oficial de entradas del SV Werder Bremen.
  • Preventa y prioridad para socios: Los socios del club y los abonados reciben asignación prioritaria durante la fase inicial de venta de entradas.
  • Venta general al público: Las entradas restantes se ponen a la venta para el público general más cerca del día del partido.

2. Mercado secundario

  • Si las localidades oficiales se agotan, StubHub es el lugar donde encontrar las entradas restantes, con anuncios en una variedad de precios y zonas.
  • Las entradas móviles se transfieren al instante, algo útil para una compra de última hora cerca del inicio del partido.

3. Entrega y acceso de las entradas

  • Entradas digitales: Las compras oficiales se entregan digitalmente como entradas móviles o documentos para imprimir en casa.
  • Acceso el día del partido: Los pases móviles pueden escanearse directamente en los tornos del Weser stadium.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen vs RB Leipzig de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del SV Werder Bremen como local en el Weserstadion varían según la categoría y el nivel de la localidad:

Rangos estimados de precios de las entradas (valor facial)

  • Entradas de pie (Ostkurve / zona de animación):
    • General: 17 € - 20 €
    • Concesión / Reducida: 11 € - 15 €
  • Entradas de asiento (tribunas Nord, Süd y West):
    • Categoría 1 (zona central / nivel inferior principal): 60 € - 75 €
    • Categorías 2-3 (lateral / esquina en el anillo superior): 40 € - 55 €
    • Categoría 4 (detrás de la portería / esquina superior): 30 € - 38 €
  • Zona visitante (bloque del RB Leipzig - tribuna West):
    • De pie: ~17 € - 19 €

Werder Bremen vs RB Leipzig en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del Werder Bremen vs RB Leipzig

Los últimos cinco partidos del Werder Bremen han sido todos amistosos de pretemporada, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Auxerre el 15 de agosto. Antes, durante el verano, empató dos veces con el Paderborn, ambos partidos con marcador de 2-2, y logró victorias sobre el Energie Cottbus, marcando cuatro goles a domicilio, y el Bochum, al que venció por 2-0. En esos cinco encuentros, el Bremen marcó ocho goles y encajó cinco.

La pretemporada del RB Leipzig deja sensaciones mixtas. Sus cinco amistosos se saldaron con tres victorias y dos derrotas, siendo la más reciente una derrota por 3-1 ante el Bayern de Múnich el 15 de agosto en la Telekom Cup. También cayó por 2-0 ante el Leeds United a principios de agosto. En el lado positivo, el Leipzig venció al SC Verl por 4-0, su resultado más convincente del verano, y logró victorias ajustadas sobre el Ingolstadt y el VSG Altglienicke. El Leipzig marcó ocho goles en esos cinco partidos y encajó cinco.

SVW

SVW - Formulario

BOC
W2-0
COT
W2-4
SCP
D2-2
SCP
D2-2
AJA
L0-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

ATG
W1-2
FCI
W1-0
VEL
W4-0
LEE
L2-0
FCB
L3-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Werder Bremen vs RB Leipzig: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente de Bundesliga entre estos dos clubes tuvo lugar el 4 de abril de 2026, cuando el RB Leipzig ganó por 2-1 en el Wohninvest Weserstadion. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Leipzig presenta el mejor balance, con tres victorias frente a ninguna del Bremen, además de dos empates. El Leipzig ha marcado 11 goles en esos cinco partidos, frente a los cuatro del Bremen, lo que subraya su dominio en los enfrentamientos directos recientes.

Cara a cara

Werder BremenEmpateRB Leipzig
0
2
3
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Werder Bremen
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1
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RBL
2
F
Bundesliga
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RBL
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Werder Bremen
SVW
0
F
Bundesliga
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Werder Bremen
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0
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RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
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RB Leipzig
RBL
4
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Werder Bremen
SVW
2
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Werder Bremen vs RB Leipzig

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Werder Bremen es 18º, mientras que el RB Leipzig ocupa la 14ª posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AugsburgoAugsburgoFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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