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Cómo conseguir entradas para el Toulouse vs Le Havre: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Toulouse se enfrenta al Le Havre en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Toulouse se enfrenta a Le Havre el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stadium de Toulouse, en Toulouse.

En su encuentro liguero más reciente, en febrero de 2026, Le Havre logró una trabajada victoria por 2-1 en casa ante el Toulouse. Históricamente, el cara a cara entre ambos equipos ha estado muy equilibrado, con empates competidos y resultados ajustados.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Toulouse vs Le Havre, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1?

El Toulouse vs Le Havre se disputa en el Stadium de Toulouse, en Toulouse. Consulta los detalles del partido a continuación para ver la hora confirmada del saque inicial.

crest
Ligue 1 - Jornada 5
Stadium de Toulouse

¿Cómo comprar entradas para el Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1?

Puedes comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Toulouse y Le Havre a través de las siguientes opciones principales:

  • Taquilla oficial del Toulouse FC (opción principal): Compra directamente en la página web oficial del Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) o en la taquilla del Stadium de Toulouse el día del partido (sujeto a disponibilidad). Comprar directamente al club local garantiza precios auténticos sin recargos de revendedores.
  • Mercados secundarios: Plataformas de venta de entradas de terceros como Ticombo ofrecen entradas de reventa para partidos de Ligue 1, aunque los precios pueden fluctuar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido entre Toulouse FC y Le Havre AC en el Stadium de Toulouse suelen depender de dónde las compres y de la ubicación del asiento que prefieras:

  • Taquilla oficial (mercado primario): Las entradas estándar directamente a través de la taquilla del Toulouse FC suelen oscilar entre 15 € y 55 € para partidos habituales de Ligue 1 en casa, dependiendo de si te sientas detrás de las porterías (Virages) o en los laterales (Tribunes).
  • Mercados secundarios de reventa: En plataformas de terceros como Ticombo, las entradas estándar de reventa empiezan actualmente en torno a 20 € y 35 € para asientos básicos, mientras que los asientos medios con vistas centradas oscilan entre 50 € y 85 €. Las opciones prémium o VIP hospitality pueden costar 100 € a 150 €+.

Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Toulouse vs Le Havre

El Toulouse ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Lyon en la Ligue 1 el 22 de agosto. También perdió 1-2 contra el Hamburger SV en pretemporada, aunque las victorias sobre Al-Ain y Real Sociedad demostraron que puede sacar resultados. El Toulouse marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Le Havre se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas. Su duelo más reciente fue una derrota liguera por 0-1 ante el Mónaco el 23 de agosto. Ganó al Le Mans en un amistoso de pretemporada el 15 de agosto, pero perdió 3-2 frente al Real Oviedo una semana antes. En esos cinco partidos, Le Havre marcó cinco goles y encajó seis, y todavía no ha dejado la portería a cero en esa racha.

TFC

TFC - Formulario

ROD
D1-1
RSO
W2-1
ALA
W0-1
HSV
L1-2
OL
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEH

LEH - Formulario

LAV
D1-1
IPS
L1-0
OVI
L3-2
LEM
W0-1
ASM
L0-1
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Toulouse vs Le Havre: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Ligue 1 el 15 de febrero de 2026, cuando Le Havre ganó 2-1 en casa. Antes de eso, ambos equipos firmaron un empate 0-0 en el Stadium de Toulouse en noviembre de 2025. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos, el Toulouse suma dos victorias por las dos de Le Havre, con un partido terminado en empate. El resultado más abultado en los datos fue una victoria del Toulouse por 4-1 en el campo de Le Havre en febrero de 2025.

Cara a cara

ToulouseEmpateLe Havre
2
1
2
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
F
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
4
F
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
F
7Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Toulouse vs Le Havre: clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MarsellaMarsellaOM
110040+43
W
2
LensLensRCL
110052+33
W
3
LilleLilleLIL
110020+23
W
4
LyonLyonOL
110020+23
W
5
MónacoMónacoASM
110010+13
W
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizaNizaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
L
15
AngersAngersSCO
100102-20
L
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
L
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
L
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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