El Tottenham recibe al Leeds United en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el lunes 11 de mayo, en un partido clave: los Spurs buscan salir del descenso.

El Tottenham, 18.º, está en zona de descenso y necesita puntos para superar a West Ham y Nottingham Forest; el Leeds es 15.º.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Tottenham-Leeds en la Premier League?

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham-Leeds de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta general.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados las adquieren en plataformas secundarias como StubHub.

¿Qué esperar del Tottenham vs Leeds?

Para los Spurs, ganar en casa es imprescindible para evitar el descenso.

El Leeds, con una temporada de altibajos, ya tiene la permanencia cerca, pero aún digiere la derrota 1-0 ante el Chelsea en la semifinal de la FA Cup el 26 de abril.

El equipo de Daniel Farke ha demostrado ser un matagigantes, especialmente tras ganar 2-1 al Manchester United en Old Trafford el 13 de abril.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham-Leeds de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian de un equipo a otro.

La ubicación de la butaca y la zona del estadio también determinan el coste, siendo más caras las mejores vistas. Además, algunos clubes categorizan los partidos: los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, tienen un precio más alto.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa. Si buscas una opción más económica, revisa los encuentros como visitante de tu equipo y compra esas entradas.

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