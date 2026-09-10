Suecia recibe a Rumanía en el Strawberry Arena de Solna el viernes 25 de septiembre, en el arranque de su campaña de la UEFA Nations League 2026/27 en la Liga B, Grupo B4, junto a Polonia y Bosnia y Herzegovina. Ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de vuelta en el Arena Națională de Bucarest en octubre.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Suecia vs Rumanía, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Suecia vs Rumanía de la UEFA Nations League B?

El Suecia vs Rumanía se disputa en el Strawberry Arena de Estocolmo, con los detalles oficiales de la hora de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 1 25 sept 2026 - 14:45 Strawberry Arena

¿Dónde comprar entradas para el Suecia vs Rumanía?

Las entradas para el partido de Solna se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF), con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Rumana de Fútbol (FRF) son el punto de partida equivalente para el partido de vuelta en Bucarest, y también gestionan la asignación para la afición visitante de Rumanía que viaje a Solna.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre después de que se cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada de partido

Asignación visitante – la FRF gestiona una sección específica para la afición de Rumanía que viaje a Solna, vendida directamente a través del propio sitio web de la federación

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario – StubHub es la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados

Dado el reciente ascenso de ambas selecciones, se recomienda reservar con antelación para los dos partidos de esta eliminatoria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia vs Rumanía?

El precio oficial para el partido de Solna se fija a través de los canales de venta de la SvFF, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio facial mientras haya asignación. La propia asignación visitante de la FRF para el partido de Solna tiene un precio aparte, mientras que para el duelo de Bucarest se aplica de la misma manera la tarifa oficial de la FRF.

Entradas más baratas (Solna): desde unos 40 € hasta 55 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías del Strawberry Arena

Entradas de gama media (Solna): asientos centrados a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Bucarest: por lo general, más asequible a precio facial que el estreno en Solna, aunque la disponibilidad puede reducirse a medida que se acerca el encuentro

StubHubes la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados. Como ocurre con cualquier enfrentamiento entre dos equipos recién ascendidos a la Liga B, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del partido, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Suecia vs Rumanía en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Suecia vs Rumanía

Suecia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 ante Francia en el Mundial, y también sufrió una dura derrota por 5-1 contra Países Bajos en ese mismo torneo. Su único triunfo en esta racha fue una victoria por 5-1 frente a Túnez. Suecia marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco encuentros, lo que refleja un ataque con capacidad de producción, pero una defensa que ha quedado expuesta al máximo nivel.

Rumanía ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre Gales en un amistoso, y también derrotó a San Marino por 7-1 anteriormente en el ciclo de clasificación. Perdió ante Turquía y Eslovaquia en ese mismo tramo, encajando tres goles y marcando once en los cinco partidos.

Suecia vs Rumanía: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en noviembre de 2019, cuando Suecia ganó 2-0 a domicilio en Bucarest durante la fase de clasificación para la Eurocopa. Suecia también ganó el partido de ida ese mismo año, al imponerse a Rumanía por 2-1 en Estocolmo en marzo de 2019. El único otro encuentro en el historial disponible entre ambos es una victoria de Rumanía por 1-0 en un amistoso en marzo de 2018, lo que deja a Suecia con dos victorias en tres enfrentamientos frente a la única de Rumanía.



