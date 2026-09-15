Cómo conseguir entradas para el Suecia vs Polonia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Suecia se ganó una plaza para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 gracias a sus actuaciones en la anterior edición de la UEFA Nations League, por lo que volverá a querer causar una buena impresión en la competición.

Después de su estreno en la UEFA Nations League contra Rumanía, el equipo Blågult de Graham Potter sigue jugando en casa para recibir a Polonia el lunes 28 de septiembre, durante la jornada 2 de la fase de liga. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

Además de Rumanía y Polonia, Suecia también comparte grupo con Bosnia y Herzegovina (grupo 4 de la Liga B). Se enfrentará a los otros tres equipos en partidos de ida y vuelta durante la fase de liga, con un total de seis encuentros.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos que terminen segundos y terceros en cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se disputarán a doble partido, con ida y vuelta.

GOAL te trae todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Suecia vs Polonia de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Suecia y Polonia?

El Suecia vs Polonia se disputa en el Strawberry Arena de Solna (Estocolmo) el lunes 28 de septiembre, con inicio programado a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Cómo comprar entradas para el Suecia vs Polonia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para los partidos de la UEFA Nations League entre Suecia y Polonia podían comprarse directamente en la plataforma de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF).

Salieron primero a la venta el martes 25 de agosto, y los miembros de los grupos de aficionados recibieron acceso prioritario anticipado.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia vs Polonia de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales a precio nominal para los partidos de la UEFA Nations League entre Suecia y Polonia oscilaban entre 55 € y más de 180 €.

Echa un vistazo a dónde puedes sentarte y cuánto puedes esperar pagar en el Strawberry Arena:

Categoría 3 (fondos y anillos superiores) : ubicada detrás de las porterías o en la parte alta del tercer anillo. Esto incluye secciones dedicadas a la afición local y los bloques designados para los seguidores visitantes. Rango de precios (55 €-80 €)

Categoría 2 (esquinas y anillo intermedio) : situada en las esquinas del estadio o en los niveles intermedios de asientos. Rango de precios (80 €-120 €)

Categoría 1 (laterales y anillos inferiores) : asientos preferentes a pie de banda que recorren la longitud del campo en los niveles inferior y medio. Rango de precios (120 €-180 €+)

Paquetes VIP y hospitality : palcos privados de lujo o secciones de asientos ejecutivos justo en la línea del centro del campo. Rango de precios (400 €-800 €+)

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también las webs secundarias de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Strawberry Arena

El Strawberry Arena, situado en Solna, al norte del centro de Estocolmo, es el estadio más grande de Escandinavia. Conocido por su ingeniería moderna, su techo retráctil y su increíble ambiente, es el estadio nacional de Suecia para el fútbol masculino, la casa del AIK, que juega en la Allsvenskan sueca, y un recinto de primer nivel para giras musicales mundiales.

La Federación Sueca de Fútbol decidió construir un estadio nacional de última generación en Solna para sustituir al histórico estadio Råsunda, que había acogido la icónica final de la Copa del Mundo de 1958.

Cuando abrió en 2012, el nuevo estadio de Solna era conocido como Friends Arena, llamado así en honor a 'Friends', una organización sin ánimo de lucro dedicada a frenar el acoso escolar.

En 2024 comenzó una nueva asociación con la empresa nórdica de hospitality Strawberry. El recinto pasó oficialmente a llamarse Strawberry Arena, poniendo el foco en la energía, la diversidad y las experiencias de clase mundial.

Momentos memorables en el Strawberry Arena

El gol increíble de Zlatan (2012) : el primer partido de fútbol disputado en el estadio fue un amistoso entre Suecia e Inglaterra. Suecia ganó 4-2, y la leyenda sueca Zlatan Ibrahimović marcó el primer gol de la historia en el estadio. Cerró la noche con una chilena desde 27,43 metros que dejó boquiabiertos a todos y que ganó el Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año.

El récord de Bad Bunny (2024) : Bad Bunny ofreció los conciertos de pop latino más multitudinarios jamás celebrados en los países nórdicos, reuniendo a más de 106.000 aficionados en dos noches.

Récords de asistencia del AIK (2025) : el club local del estadio, el AIK, batió los récords históricos de asistencia de la Allsvenskan sueca y de las ligas nórdicas al promediar más de 30.000 aficionados por partido durante la temporada 2025.

17 millones de colores: la fachada exterior del estadio está recubierta por una malla tecnológica luminosa que puede iluminarse en más de 17 millones de combinaciones de colores. Habitualmente brilla en azul y amarillo intensos cuando juega la selección sueca.

Suecia vs Polonia de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Suecia vs Polonia: forma reciente

Clasificación FIFA: Suecia (37) vs Polonia (36)

Suecia vuelve a la acción por primera vez desde que cayó eliminada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en la ronda de 32, tras perder 3-0 contra Francia. A pesar de un contundente 5-1 en su debut mundialista en Norteamérica, no logró dar continuidad a ese arranque ganador, ya que perdió 5-1 contra Países Bajos y empató 1-1 con Japón en sus siguientes partidos de grupo.

Polonia tendrá ganas de revancha, ya que sufrió una dolorosa derrota ante los suecos durante los play-offs del Mundial a finales de marzo. Polonia tendrá que ajustarse en defensa de cara al futuro, ya que, tras esa derrota ante Suecia, 'Orły' (Las Águilas) también encajó dos goles en los amistosos contra Ucrania (0-2) y Nigeria (2-2).

Suecia vs Polonia: historial reciente de enfrentamientos directos

En el total de sus enfrentamientos internacionales directos, Suecia manda con 16 victorias por las 9 de Polonia, mientras que 4 partidos entre ambas selecciones terminaron en empate.

La última vez que se vieron las caras fue en un play-off de la Copa del Mundo de la FIFA (marzo de 2026). Viktor Gyökeres fue el héroe al marcar un gol tardío para sellar una épica victoria por 3-2 de Suecia, que la envió a la fase final del Mundial en Norteamérica.

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Bosnia and Herzegovina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polonia POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rumanía ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suecia SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



