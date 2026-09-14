Shabab Al Ahli recibe a Tractor en el Rashid Stadium de Dubái el lunes 14 de septiembre, con el partido programado para las 20:00 hora local, en el arranque de la campaña 2026/27 de la AFC Champions League Elite para ambos equipos.

Shabab Al Ahli llega tras una sólida temporada en la UAE Pro League, en la que acabó subcampeón el curso pasado, mientras que Tractor afronta el duelo como uno de los equipos en forma de Irán después de un segundo puesto igualmente impresionante en la Persian Gulf Pro League.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para asegurarte tu asiento en este estreno de la AFC Champions League Elite, incluido dónde comprar las entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor de la AFC Champions League Elite?

El Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor arranca en la AFC Champions League Elite, aunque los detalles sobre el estadio y la hora exacta del saque inicial no están confirmados en los datos disponibles.

AFC Liga de Campeones - Jornada 1 14 sept 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el Shabab Al Ahli vs Tractor?

Las entradas para el Shabab Al Ahli vs Tractor se venden oficialmente a través de Platinumlist, la plataforma de venta de entradas del recinto para los eventos en el Rashid Stadium, donde los aficionados pueden seleccionar directamente su categoría preferida para el partido.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, Ticombo es la opción a la que acudir. La plataforma permite a los aficionados consultar los anuncios disponibles para el partido y asegurarse un asiento incluso cuando la asignación oficial ya se ha agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shabab Al Ahli vs Tractor?

Las entradas en Platinumlist, la plataforma oficial, parten desde 30 AED, y el precio aumenta pasando por la Zona A y hasta las categorías más altas en función de dónde quieras sentarte dentro del Rashid Stadium.

En el mercado secundario, las entradas de Ticombo están disponibles para los aficionados que quieran una gama más amplia de opciones cuando la oferta oficial empieza a ser limitada, con precios que dependen de la categoría y la demanda.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor de la AFC Champions League Elite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shabab Al-Ahli Dubai FC y Tractor

Shabab Al-Ahli Dubai FC ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Arabian Gulf League. Su encuentro más reciente terminó 1-1 contra United FC, después de una derrota por 1-3 ante Al-Jazira. Antes de esos resultados, encadenó tres victorias seguidas, incluido un triunfo por 1-5 sobre Khorfakkan y una victoria por 2-0 contra Al-Dhafra. En esos cinco partidos, el conjunto de Dubái marcó diez goles y encajó cinco.

Los últimos cinco partidos de Tractor en la Persian Gulf Pro League se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante Esteghlal Khuzestan, aunque antes había enlazado dos triunfos consecutivos, con victorias por 1-0 frente a Gol Gohar y por 2-0 ante Chadormalu Ardakan SC a domicilio. También logró un triunfo por 1-0 sobre Persepolis. Tractor marcó cuatro goles y encajó uno en esos cinco encuentros, dejando su portería a cero en tres de ellos.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en abril de 2026, cuando Shabab Al-Ahli Dubai FC ganó por 3-0 a domicilio ante Tractor en la AFC Champions League Elite. Antes de eso, los clubes empataron 1-1 en Dubái en septiembre de 2025 en la misma competición. En los cuatro enfrentamientos registrados, Shabab Al-Ahli tiene ventaja con dos victorias frente a una de Tractor y un empate, con ocho goles marcados por los tres de Tractor.



