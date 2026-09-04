Cómo conseguir entradas para el Sevilla vs Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El fútbol de alto nivel de la máxima categoría española llega a Andalucía con el Sevilla FC recibiendo al gigante catalán FC Barcelona en un electrizante duelo de LaLiga.

La fiel afición sevillista llenará el emblemático Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el sábado 19 de septiembre de 2026, creando un ambiente intenso y vibrante para el equipo visitante de Hansi Flick.

Los aficionados convertirán el estadio en un mar de rojo y blanco, deseosos de apoyar a Los Nervionenses en su intento de lograr una gran victoria en casa al inicio de la campaña 2026/27 de LaLiga.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Sevilla FC vs FC Barcelona, incluidos los precios de LaLiga 2026/27, la información del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, los horarios de inicio y los detalles oficiales de reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Sevilla vs Barcelona de LaLiga?

El Sevilla recibe al Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, con el saque inicial programado para la hora indicada arriba.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo comprar entradas para el Sevilla FC vs FC Barcelona de LaLiga

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de LaLiga, que van desde localidades estándar de admisión general hasta paquetes VIP de hospitalidad ejecutiva, gestionados a través de los portales oficiales de entradas de los clubes o de mercados secundarios verificados.

Debido a la enorme demanda nacional e internacional cada vez que el Barcelona visita Sevilla, la venta de entradas sigue fases estructuradas:

Abonados del Sevilla FC ( Abonados ): Los abonados existentes conservan derechos prioritarios sobre sus asientos reservados para todos los partidos de LaLiga en casa durante toda la temporada.

Preventa oficial para miembros ( Socios Red/White ): El acceso prioritario a las entradas restantes en las zonas locales se concede a los miembros oficiales registrados del Sevilla FC ( Socios ) durante una ventana exclusiva de preventa antes de la salida a la venta general.

Venta al público general ( Venta Público General ): Si quedan asientos disponibles tras la fase de preventa para miembros, el acceso a las entradas se abre al público general a través del portal oficial de venta del Sevilla FC. Sin embargo, los partidos de gran cartel contra el FC Barcelona suelen agotarse durante la fase para miembros.

Plataformas secundarias de entradas: Si buscas zonas agotadas o acceso de última hora el día del partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de entradas como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla FC vs FC Barcelona de LaLiga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de LaLiga en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán varían en función de la ubicación del asiento, la clasificación del partido y la condición de miembro:

Categorización del partido: Los choques de alto perfil contra aspirantes al título como el FC Barcelona se clasifican con precios de Categoría A+, con tarifas oficiales más altas que las de los partidos ligueros estándar.

Descuentos para miembros: Los Socios oficiales reciben descuentos exclusivos en entradas y ventanas de reserva en preventa para localidades de admisión general.

Ubicación del asiento: Las tribunas principales laterales ( Preferencia y Fondo ) ofrecen una visión central privilegiada a precios más altos, mientras que los fondos ( Gol Norte y Gol Sur ) proporcionan precios de entrada más asequibles y el ambiente clásico de día de partido.

Normativa de identificación nominativa y DNI: En cumplimiento de la legislación española de seguridad deportiva, todas las entradas son nominativas (impresas con el nombre completo y el documento de identidad del espectador). Los espectadores deben presentar un documento físico de identidad con foto que coincida (pasaporte o documento nacional de identidad), junto con sus pases móviles digitales, en los accesos.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

Para los partidos de LaLiga en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a los aficionados visitantes del FC Barcelona se les asignan asientos en el sector visitante designado (Gol Sur Upper Tier - Section S44/S46 / Away Sector).

Los precios de las entradas en la zona visitante para los grandes partidos de LaLiga suelen oscilar entre 45 € y 70 € de precio oficial.

Para comprar entradas en la zona visitante oficial, los aficionados desplazados deben ser miembros oficiales registrados del FC Barcelona (Socis) o miembros de peñas oficiales (Penyes) que cumplan los requisitos a través del sistema oficial de sorteo de entradas visitantes del Barcelona. Las asignaciones para el sector visitante están estrictamente reguladas por las autoridades locales de seguridad y no salen a la venta al público general.

Sevilla vs Barcelona en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sevilla vs Barcelona

El Sevilla ha ganado dos y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sin empatar ninguno. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Atlético de Madrid en LaLiga el 29 de agosto. Antes de eso, venció al Athletic Club por 3-1 a domicilio y superó al Rayo Vallecano por 2-1 en el Pizjuán. Sus dos amistosos de pretemporada dejaron una derrota por 2-1 ante el Bayer Leverkusen y una victoria por 1-0 en el campo del FC Utrecht.

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos y todavía no ha cedido ningún punto desde que comenzó la temporada. Su resultado más reciente fue un 5-2 contundente ante el Rayo Vallecano el 31 de agosto. También venció al Athletic Club por 2-0 y le hizo cinco goles al Elche sin encajar ninguno. A lo largo de esos cinco encuentros, el Barcelona marcó 15 goles y encajó solo cuatro, incluidas dos victorias de pretemporada sobre Al Ahly y Basilea.

Sevilla vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en LaLiga el 15 de marzo de 2026, cuando el Barcelona venció al Sevilla por 5-2 en el Camp Nou. Antes de eso, el Sevilla logró una destacada victoria en casa por 4-1 sobre el Barcelona en octubre de 2025, su único triunfo en los últimos cinco enfrentamientos. El Barcelona ha ganado tres de los cinco encuentros más recientes, con una victoria del Sevilla y ningún empate registrado. A lo largo de esos cinco partidos, el Barcelona ha marcado 17 goles por los 10 del Sevilla.

Clasificación del Sevilla vs Barcelona

En LaLiga, el Barcelona ocupa el liderato de la clasificación tras las primeras semanas de la temporada 2026/27, mientras que el Sevilla es sexto.