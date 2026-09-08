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UEFA Nations League A
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Stadion Rajko Mitic
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Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Serbia vs Países Bajos: precios de la Liga de Naciones A de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

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UEFA Nations League A
Serbia
Holanda

Serbia se enfrenta a Países Bajos en la Liga A de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

Serbia recibe a Países Bajos en Belgrado antes de que ambos vuelvan a verse las caras en Eindhoven apenas una semana después, en el inicio de la campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en la Liga A, Grupo A2, junto a Alemania y Grecia. Este primer doble enfrentamiento ofrece a los aficionados dos oportunidades distintas de ver a ambas selecciones en acción.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Serbia vs Países Bajos, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Serbia vs Países Bajos de la UEFA Nations League A?

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UEFA Nations League A - Jornada 2
Stadion Rajko Mitic

¿Dónde comprar entradas para el Serbia vs Países Bajos?

Las entradas para el partido de Belgrado se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia, con prioridad normalmente para los miembros de la federación antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la KNVB son el equivalente para el partido de vuelta en Eindhoven.

Dado el perfil de ambas selecciones, se recomienda reservar pronto para los dos partidos, especialmente para el primero en Belgrado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Serbia vs Países Bajos?

Los precios oficiales para el partido de Belgrado se fijan a través de los canales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras haya entradas. Los precios oficiales de la KNVB se aplican del mismo modo para el partido de Eindhoven.

  • Entradas más baratas (Belgrado): las localidades para el partido inaugural en el Estadio Rajko Mitić arrancan en precios accesibles en las gradas superiores detrás de las porterías
  • Entradas de gama media (Belgrado): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, con un precio notablemente superior
  • Partido de vuelta en Eindhoven: las entradas arrancan actualmente en torno a 114 €, reflejo de una demanda sostenida por un visitante de cartel como Serbia
  • StubHub es tu mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas.

Como ocurre con cualquier duelo entre dos selecciones de la Liga A, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del partido, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

¿Cuándo es el saque inicial del Serbia vs Países Bajos de la UEFA Nations League A?

El Serbia vs Países Bajos se disputa en el Stadion Rajko Mitic de Belgrado, con los detalles oficiales sobre la hora local de inicio aún por confirmar. Consulta a tu operador regional para conocer el horario exacto. La información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este encuentro.

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UEFA Nations League A - Jornada 2
Stadion Rajko Mitic

Serbia vs Países Bajos en la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Serbia y Países Bajos

Serbia ha ganado uno, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una dura derrota por 5-1 ante México, y también cayó por 3-0 tanto ante Cabo Verde como ante España en esa racha. Su única victoria llegó contra Letonia en la fase de clasificación para el Mundial, un triunfo por 2-1 en noviembre de 2025. En esos cinco partidos, Serbia ha marcado seis goles y ha encajado 14.

Países Bajos ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Marruecos en el Mundial 2026, que terminó en eliminación. Antes de eso, venció a Suecia por 5-1 y a Túnez por 3-1 en la fase de grupos. La selección neerlandesa marcó 13 goles en esos cinco encuentros y encajó seis.

SER

SER - Formulario

LVA
W2-1
ESP
L3-0
KSA
W2-1
CPV
L3-0
MEX
L5-1
Gol marcado (encajado)
5/13
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HOL

HOL - Formulario

UZB
W2-1
JPN
D2-2
SWE
W5-1
TUN
W1-3
MAR
L1-1
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Serbia vs Países Bajos: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento entre ambas selecciones en el historial disponible se produjo en el Mundial de 2006, cuando Países Bajos venció a Serbia por 1-0 el 11 de junio en la fase de grupos de aquel año. Ese único partido le da a Países Bajos la única victoria en el registro, mientras que Serbia todavía no ha logrado ganar este enfrentamiento.

Cara a cara

SerbiaEmpateHolanda
0
0
1
World Cup
Serbia badge
Serbia
SER
0
Holanda badge
Holanda
HOL
1
F
0Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1


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