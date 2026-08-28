Cómo conseguir entradas para el Schalke 04 vs Elversberg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Schalke 04 se enfrenta al Elversberg el domingo 20 de septiembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

En su enfrentamiento más reciente, en abril de 2026, el Schalke logró una ajustada victoria por 2-1 a domicilio ante el Elversberg. Con el factor campo a su favor, el Schalke buscará apoyarse en el aliento de su afición para sumar los tres puntos en casa.

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¿Cuándo es el saque inicial del Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

El Schalke 04 vs Elversberg se disputa en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, con el saque inicial programado para esta jornada de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 4 20 sept 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre Schalke 04 y Elversberg en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, tienes varios métodos:

Tienda oficial de entradas del FC Schalke 04 (entradas locales principales): La tienda oficial online de entradas del FC Schalke 04 es la opción principal para comprar entradas locales para los partidos en el VELTINS-Arena. Normalmente, las entradas se ponen primero a disposición de los socios del Schalke y, después, salen a la venta general si aún quedan asientos disponibles.

S04 Ticketbörse (mercado oficial de reventa): Si las localidades estándar se agotan en la plataforma principal, el Schalke cuenta con un mercado secundario oficial llamado Ticketbörse. Los abonados que no pueden asistir vuelven a poner allí sus asientos a la venta de forma segura y a precio facial.

Tienda oficial de entradas del SV Elversberg (afición visitante): Los aficionados que quieran sentarse en la zona visitante deben comprar las entradas directamente a través del portal oficial del SV Elversberg. Estas localidades para el sector visitante se distribuyen según las prioridades de aficionados y socios del Elversberg.

Plataformas secundarias de entradas (reventa alternativa): Mercados de terceros como StubHub ofrecen entradas revendidas. Los precios en los mercados secundarios suelen fluctuar según la demanda y pueden superar el precio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 vs Elversberg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Schalke 04 vs Elversberg varían de forma significativa dependiendo de si compras las entradas a través de los canales oficiales del club o si adquieres entradas revendidas en el mercado secundario:

Entradas de pie (Stehplatz): Las entradas oficiales de precio facial para las zonas de pie en el VELTINS-Arena suelen costar entre 15 € y 20 €.

Entradas estándar de asiento (Sitzplatz): Las entradas normales de asiento de las categorías 1 a 4 oscilan entre 26 € y 62 €, según la ubicación del asiento y la grada del estadio.

Mercado secundario oficial (S04 Ticketbörse): Las entradas revendidas a través del intercambio oficial de entradas del Schalke están estrictamente limitadas al precio facial original, por lo que cabe esperar un coste de entre 15 € y 62 €.

Plataformas de reventa de terceros: En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas fluctúan con la demanda y, por lo general, se mueven entre 53 € y más de 150 €.

Schalke 04 vs Elversberg, Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Schalke 04 vs Elversberg

El Schalke 04 ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-5 ante el Hallescher FC en la DFB-Pokal el 24 de agosto, un resultado que requirió prórroga. Antes de eso, el Schalke sufrió dos derrotas consecutivas por 0-3 contra Real Madrid y Atalanta en amistosos de pretemporada. Sus tres victorias llegaron ante Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1) y en la eliminatoria copera en Halle. A lo largo de esos cinco partidos, el Schalke marcó 10 goles y encajó 14.

El Elversberg llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Ganó 3-1 al MSV Duisburg en la DFB-Pokal el 22 de agosto y encadenó una racha que incluyó un triunfo por 5-2 ante el Strasbourg y una victoria por 4-1 contra el Lorient. Los únicos puntos que dejó escapar llegaron en un empate 1-1 con el Mallorca. El Elversberg marcó 14 goles y encajó cinco en esos cinco partidos, un registro que apunta a un equipo en un gran momento ofensivo.

Schalke 04 vs Elversberg: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 12 de abril de 2026, cuando el Elversberg recibió al Schalke en la 2. Bundesliga y perdió por 1-2. En los últimos cinco duelos directos, el Schalke ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Elversberg. El Schalke también ganó 1-0 en casa el 8 de noviembre de 2025, mientras que la única victoria del Elversberg en esta serie llegó como local en mayo de 2025, cuando derrotó al Schalke por 1-2. Los dos clubes han sumado 11 goles entre ambos en estos cinco enfrentamientos.

Clasificación del Schalke 04 vs Elversberg

En la clasificación de la Bundesliga, el Schalke 04 ocupa actualmente la 15.ª posición, mientras que el Elversberg es séptimo.