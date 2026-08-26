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Cómo conseguir entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano el domingo 13 de septiembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

Ambos equipos aspiran a sumar puntos importantes en este inicio de su campaña 2026-27 en LaLiga. En su enfrentamiento liguero más reciente, en febrero de 2026, el Real Madrid logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano.  

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga?

El Real Madrid vs Rayo Vallecano se disputa en el estadio Bernabéu de Madrid, con la hora de inicio confirmada indicada arriba.

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Las entradas oficiales para el Real Madrid vs Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu pueden conseguirse siguiendo este proceso paso a paso:

1. Canales oficiales principales

  • Sitio web oficial: Visita el portal oficial de entradas del Real Madrid para reservar entradas a precio oficial.

2. Reventa de entradas y opciones alternativas

  • Liberación oficial de asientos (Cessión de Asientos): Si las entradas iniciales se agotan, sigue consultando el sitio web oficial hasta el día del partido. Los abonados que no puedan asistir liberan sus asientos al club para su reventa general de forma continua hasta el saque inicial.
  • Mercados secundarios: Plataformas como StubHub ofrecen entradas de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano varían según la categoría de la localidad y si compras directamente al club o a través de plataformas de reventa secundaria como StubHub.

Precios oficiales (directamente a través del Real Madrid)

  • Categoría 4 / Gradas superiores: ~40 €-70 €
  • Categorías 2 y 3 / Laterales y zonas intermedias: ~75 €-130 €
  • Categoría 1 / Gradas principales bajas: ~135 €-205 €
  • Paquetes VIP y hospitality: ~295 €-590 €+

Mercado secundario / agregadores de entradas

  • Desde / Entrada general: ~100 €-120 €
  • Asientos medios de reventa: ~145 €-260 €

Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid vs Rayo Vallecano

El Real Madrid llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y un único empate, un 2-2 contra la Fiorentina en pretemporada. Su encuentro más reciente fue un trabajado triunfo por 2-1 en LaLiga ante el Espanyol, asegurado con un gol en el minuto 90. Antes de eso, el Madrid venció al Schalke 04 por 3-0 y ganó a domicilio al Deportivo de A Coruna en amistosos de pretemporada. No ha perdido en sus últimas cinco comparecencias.

La forma reciente del Rayo Vallecano es menos convincente. Ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo Alaves en LaLiga en la primera jornada, precedido por una derrota por 2-1 ante el Sevilla en su estreno liguero. Una derrota por 3-0 ante el Ipswich Town en pretemporada y otra derrota frente al Feyenoord fueron otros contratiempos. La única victoria del Rayo en esa racha llegó contra el Sporting Charleroi, un triunfo amistoso por 3-2. En esos cinco partidos, marcó seis goles y encajó ocho.

RMA

RMA - Formulario

FIO
D2-2
FTC
W1-2
COR
W0-1
S04
W0-3
ESP
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RAY

RAY - Formulario

FEY
L2-1
CHA
W2-3
IPS
L3-0
SEV
L2-1
ALA
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Real Madrid vs Rayo Vallecano: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó 2-1 a favor del Real Madrid, disputado en el Bernabéu en LaLiga el 1 de febrero de 2026. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 cuando el Rayo recibió al Madrid en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Madrid suma tres victorias por ninguna del Rayo, con dos empates, incluido un vibrante 3-3 en el campo del Rayo en diciembre de 2024 y un empate 1-1 allí en febrero de 2024.

Cara a cara

Real MadridEmpateRayo Vallecano
2
3
0
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Real Madrid vs Rayo Vallecano

En la tabla inicial de LaLiga, el Real Madrid ocupa la sexta posición, mientras que el Rayo Vallecano es 14º tras la primera jornada.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
3
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
L
20
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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