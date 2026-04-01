Cómo conseguir entradas para el Real Madrid-Bayern de Múnich: precios de la Liga de Campeones, información sobre el partido, hora de inicio y mucho más

El Real Madrid recibe al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu de Madrid el martes 7 de abril.

El Real Madrid ocupa actualmente el noveno puesto en la fase de grupos de la Liga de Campeones, tras haber superado una ronda de play-off para llegar hasta aquí, mientras que el Bayern de Múnich es segundo, tras haberse asegurado el pase directo a los octavos de final como uno de los mejores equipos de la competición.

Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Real Madrid vs Bayern de Múnich, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich?

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs Bayern de Múnich de la Liga de Campeones?

A excepción de la final de la Liga de Campeones de la UEFA, no es posible comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones directamente a través de la propia UEFA. En su lugar, se venden por separado en las páginas web de cada uno de los equipos que compiten en la edición de esta temporada.

Debes visitar las páginas web de cada club para el partido al que quieras asistir y comprar tu entrada desde allí.

Aunque las páginas web oficiales de los clubes son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la Liga de Campeones, quienes deseen asistir a los partidos tal vez quieran considerar los mercados secundarios, como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid vs Bayern de Múnich de la Liga de Campeones?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA varía en función de varios factores, entre ellos los clubes participantes, el estadio y la fase de la competición.

Por ejemplo, una semifinal en la que participen el Real Madrid o el Arsenal costaría mucho más que un encuentro de la fase de grupos en Limassol, contra el Pafos.

Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA al comienzo de la temporada para la fase de grupos.

Si un equipo pasa a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos, dependiendo del rival, la ubicación y la demanda.

Estate atento a las páginas web oficiales de venta de entradas de los distintos clubes para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios. Actualmente hay entradas disponibles en plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué se puede esperar del Real Madrid contra el Bayern de Múnich?

Este partido, a menudo apodado el Clásico europeo, tiene un peso enorme, ya que ambos equipos aspiran a una plaza en las semifinales.

El Real Madrid llega a este enfrentamiento en un estado de forma formidable. Recientemente arrolló al Manchester City con una victoria por 3-0 en casa el 11 de marzo, seguida de una contundente victoria por 2-1 en el Etihad el 17 de marzo para sellar su clasificación.

Con Vinícius Júnior y Jude Bellingham al frente de un ataque de alto octanaje, los blancos están alcanzando su mejor momento en el momento adecuado de la temporada.

El Bayern de Múnich llega a Madrid tras una actuación histórica en los octavos de final, donde arrolló al Atalanta por 6-1 a domicilio (10 de marzo) y remató la faena con una victoria por 4-1 en Múnich (18 de marzo), imponiéndose por un global de 10-2.

Para el Bayern, esta es una oportunidad de redimirse tras su dramática eliminación en semifinales ante el Madrid en 2024, lo que convierte este partido en la batalla táctica más esperada del año.

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