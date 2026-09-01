El Real Betis se enfrenta al Real Madrid el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Ambos equipos llegan a este partido en busca de un impulso temprano en la clasificación liguera tras una serie de exigentes preparaciones de pretemporada. Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos clubes españoles han deparado duelos muy igualados, lo que convierte este próximo encuentro en uno de los primeros grandes focos de atención de la temporada nacional.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

El Real Betis vs Real Madrid se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con el saque inicial programado como se indica a continuación.

Primera División - Jornada 4 4 sept 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid, sigue estos pasos a través de canales oficiales y secundarios:

1. Venta principal (sitio web oficial del club)

Aficionados locales: visita el portal oficial de venta de entradas del Real Betis. La venta general al público suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del partido, una vez finalizan las preventas para socios.

Aficionados visitantes: si apoyas al Real Madrid, las entradas para la afición visitante se asignan exclusivamente a través de los canales oficiales del Real Madrid a socios/Madridistas registrados.

2. Socios autorizados oficiales

Para asientos garantizados o paquetes de hotel + entrada, consulta revendedores autorizados como P1 Travel (socio oficial del Betis) u opciones oficiales VIP/Hospitality en el portal de venta de entradas del Real Betis.

3. Mercados secundarios

Si las entradas generales oficiales se agotan rápidamente, se pueden encontrar entradas alternativas en plataformas verificadas de venta secundaria como Live Football Tickets . Ten en cuenta que los precios de reventa suelen incluir un sobreprecio respecto al valor nominal debido a la alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Betis vs Real Madrid varían en función del método de compra, la categoría del asiento y la zona (anillo superior o a pie de campo).

Entradas estándar de venta principal Las entradas oficiales para el público general vendidas directamente a través del portal de venta de entradas del Real Betis suelen oscilar entre 60 € y 160 €+ para localidades a precio nominal.

Paquetes VIP y Hospitality Las opciones oficiales VIP y hospitality en el portal del club arrancan en torno a 200 € y 350 €+ por entrada, ofreciendo vistas premium y servicios de día de partido.

Paquetes de viaje autorizados Los paquetes de socios oficiales de viajes como P1 Travel combinan acceso garantizado al estadio con alojamiento y suelen costar entre 189 € y 214 €+ por persona.

Plataformas secundarias de reventa En plataformas secundarias de reventa como Live Football Tickets, los precios de reventa suelen situarse entre 125 € y 200 €+ (128 $ – 200 $+), con la alta demanda impulsando esos sobreprecios sobre el valor nominal estándar.

Real Betis vs Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis afronta este partido con un balance de pretemporada de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Inter, aunque anteriormente había superado al Arsenal por 3-1 y goleado al Lyon por 4-0. El Betis empató 2-2 con el Bournemouth y se impuso por la mínima al Almería por 1-0, con nueve goles a favor y cuatro en contra a lo largo de esos cinco partidos.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Venció al Schalke 04 por 3-0 en su encuentro más reciente y también derrotó al Leganes por 4-1 anteriormente en el calendario. El empate 2-2 ante la Fiorentina fue el único partido en el que dejó puntos. El Madrid marcó once goles y encajó seis a lo largo de esos cinco encuentros, mostrando una producción ofensiva constante durante toda la pretemporada.

Real Betis vs Real Madrid: historial reciente cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con el Betis recibiendo al Madrid en LaLiga en abril de 2026. Antes de eso, el Madrid ganó con claridad en casa al imponerse al Betis por 5-1 en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Madrid presenta el mejor balance con tres victorias frente a una del Betis y un empate, ese empate sin goles en el Bernabéu en mayo de 2024.

Clasificación del Real Betis vs Real Madrid

Ambos clubes comienzan la nueva temporada de LaLiga sin una posición asentada, con el Real Betis en el puesto 14 y el Real Madrid en el 15 en la clasificación inicial.



