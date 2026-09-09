Cómo conseguir entradas para el Polonia vs Bosnia y Herzegovina: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

Polonia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

El fútbol internacional regresa a Varsovia, donde Polonia abrirá su campaña en la Liga B de la UEFA Nations League contra Bosnia y Herzegovina en el emblemático PGE Narodowy.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Polonia vs Bosnia y Herzegovina, incluidos los precios de la UEFA Nations League 2026/27, la información del partido en el PGE Narodowy, los horarios de inicio y los detalles oficiales de la reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Polonia vs Bosnia y Herzegovina de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Polonia vs Bosnia y Herzegovina se disputa en el Estadio Nacional de Varsovia, y los detalles oficiales sobre la hora de inicio se confirmarán cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 1 25 sept 2026 - 14:45 National Stadium, Varsovia

Cómo comprar entradas para el Polonia vs Bosnia y Herzegovina de la UEFA Nations League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la UEFA Nations League, desde localidades de admisión general hasta asientos prémium, gestionadas a través de los portales oficiales de las federaciones o de mercados secundarios de entradas verificados.

Debido a la fuerte demanda para este partido inaugural en el PGE Narodowy, con capacidad para 58.500 espectadores, la venta de entradas suele seguir un proceso estructurado:

Preventa oficial de la PZPN: El acceso prioritario a las entradas de admisión general suele concederse a los miembros registrados de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN) y a los abonados durante ventanas de preventa específicas.

Venta general al público: Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta para el público a través del portal oficial de entradas de la PZPN, y se espera que la disponibilidad para un partido de este perfil se agote rápidamente.

Plataformas secundarias de entradas: Si buscas sectores agotados o asientos de última hora para el día del partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Polonia vs Bosnia y Herzegovina de la UEFA Nations League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de la UEFA Nations League en el PGE Narodowy varían en función de la categoría del asiento, la perspectiva de visión y el tramo de edad:

Categorías de precio: Las entradas de admisión general en el PGE Narodowy se dividen en varias franjas de precio, con tarifas oficiales para adultos que normalmente oscilan entre aproximadamente 35 € y 110 €, según la ubicación del asiento.

Descuentos: Normalmente hay entradas con descuento para júnior, jóvenes adultos y sénior en las secciones designadas de admisión general.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales largos tienen un precio más alto por sus vistas prémium, mientras que los sectores superiores y de esquina ofrecen opciones de acceso más económicas.

Entradas móviles digitales: El acceso al partido en el PGE Narodowy es en gran medida digital, y los espectadores suelen recibir las entradas móviles directamente en sus smartphones a través de las aplicaciones oficiales de venta.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

Para este partido, los aficionados visitantes de Bosnia y Herzegovina tienen asignados asientos en una sección visitante designada del PGE Narodowy.

Los precios oficiales de las entradas del sector visitante para los partidos de la UEFA Nations League suelen estar regulados en una franja similar a la de las secciones locales, normalmente entre aproximadamente 35 € y 65 €.

Para comprar entradas dentro del cupo oficial visitante, los aficionados desplazados generalmente deben estar registrados en los canales oficiales de aficionados de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (NFSBiH). Los cupos para la sección visitante se distribuyen a través de los canales oficiales de venta de entradas de la NFSBiH y pueden agotarse rápidamente para un partido de este tamaño.

Polonia vs Bosnia y Herzegovina en la Liga B de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Polonia vs Bosnia y Herzegovina

Polonia ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente acabó con empate 2-2 ante Nigeria, y antes de eso perdió 2-0 contra Ucrania. El equipo de Urban logró victorias sobre Albania y Malta durante la clasificación para el Mundial, marcando siete goles en esos cinco partidos y encajando seis.

Bosnia y Herzegovina firmó una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido 3-1 a Catar en el torneo. En cinco partidos, Bosnia marcó ocho goles y encajó siete, sin lograr victorias consecutivas en esa racha.

Polonia vs Bosnia y Herzegovina: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en octubre de 2020, cuando Polonia ganó 3-0 en Varsovia en un partido de la Liga A de la UEFA Nations League. Bosnia había derrotado a Polonia por 1-0 en el partido de vuelta el mes anterior en Sarajevo. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Polonia presenta el mejor balance con tres victorias por una de Bosnia y un empate.



