Se hará historia cuando la NFL lleve por primera vez un partido de temporada regular a Francia, con un apasionante duelo entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints. Con el icónico Stade de France de Saint-Denis, cerca de París, como escenario, este gran partido internacional promete un ambiente eléctrico e inolvidable.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la programación del partido, el precio de las entradas y cómo conseguir hoy mismo tu asiento.

¿Cuándo es el partido Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

Fecha Partido Lugar Entradas Domingo, 25 de octubre de 2026 Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France, Saint-Denis, Francia Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

Las entradas oficiales para el partido de la NFL en París se distribuyen a través de Ticketmaster France y del portal oficial de venta de entradas del Stade de France. La alta demanda internacional y las asignaciones específicas para los clubes hacen que las entradas de admisión general en las plataformas principales puedan agotarse rápidamente.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundaria como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

Los precios oficiales de las entradas, publicados por la NFL para el partido en el Stade de France, parten de 91,22 € para los asientos de Categoría 9 en el anillo superior y ascienden hasta 425,75 € para los asientos preferentes de Categoría 1.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundaria como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir entradas de última hora, con anuncios de acceso básico a partir de unos 125 €.

Todo lo que necesitas saber sobre el Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

El Stade de France de Saint-Denis será la sede de este histórico partido de la NFL en París, con una capacidad para 80.000 espectadores e instalaciones de primer nivel. Situado justo al norte del centro de París, el recinto es fácilmente accesible a través de las líneas de transporte público RER B y RER D. Los asistentes podrán disfrutar de zonas para aficionados, entretenimiento previo al partido y un ambiente festivo en los alrededores del estadio antes del inicio.