Cómo conseguir entradas para el partido Noruega - México o Inglaterra: precios del Mundial, información del partido de cuartos de final, ofertas de última hora y más

Noruega regresa a la Copa del Mundo tras 28 años y ya está en cuartos de final. Los «vikings» sorprendieron a Brasil en el MetLife Stadium.



Pase lo que pase el sábado en Miami, los «Røde, Hvite, Blå» ya superaron su mejor actuación histórica.



Erling Haaland, con dos goles ante Brasil, suma siete dianas y lidera la lucha por la Bota de Oro junto a Mbappé y Messi.



Su rival en cuartos saldrá del México-Inglaterra en el Azteca.



Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte una entrada para el partido entre Noruega y México o Inglaterra, y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido entre Noruega y México o Inglaterra?

Este gran partido de cuartos de final se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Noruega y México o Inglaterra?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril; las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y son la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Noruega y México o Inglaterra?

La FIFA aplica precios variables para 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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