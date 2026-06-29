En la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026, Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, se mide a la República Democrática del Congo en Georgia.

Los Tres Leones terminaron primeros de grupo tras empatar con Ghana, vencer 2-0 a Panamá y golear a Croacia.

Ahora se mide a una República Democrática del Congo motivada, que avanzó tras remontar y vencer 3-1 a Uzbekistán.



GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguir tu lugar en el Inglaterra-R. D. del Congo y cuánto costará.

¿A qué hora empieza el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo?

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo

Los principales sorteos oficiales de entradas (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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