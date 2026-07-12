Cómo conseguir entradas para el partido entre Inglaterra y Argentina: precios de las semifinales del Mundial, información sobre el partido, ofertas de última hora y mucho más

Inglaterra sufrió, pero avanzó a semifinales del Mundial 2026. Tras ir abajo en el marcador ante Noruega en la primera parte del duelo de cuartos en Miami, Jude Bellingham rescató a los suyos con el empate en el tiempo reglamentario y el gol de la victoria en la prórroga, desatando la locura de la afición inglesa.

A una sola victoria de su primera final en 60 años, el equipo de Thomas Tuchel se mide este miércoles 15 de julio en Atlanta a la vigente campeona, Argentina.

La Albiceleste ha protagonizado varios encuentros espectaculares durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y su partido de cuartos de final contra Suiza también fue de infarto. Argentina necesitó goles en la prórroga de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para imponerse a una tenaz selección suiza que se había quedado con 10 hombres desde el minuto 72.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes reservar tu asiento para la segunda semifinal y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina?

La segunda semifinal se disputará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

World Cup - Semifinales Atlanta Stadium

¿Cómo comprar entradas para la semifinal entre Inglaterra y Argentina?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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