Cómo conseguir entradas para el partido EE. UU. vs. TBC: precios de la Copa del Mundo, horarios y ofertas de última hora

¿Cuándo empieza el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?
¿Cómo se pueden comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan boletos.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubocD iHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en el mercado secundario los precios suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Etapa / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos de alta demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
28 de junio – 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225 $ – 540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
9–11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490–7 875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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