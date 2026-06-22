Cómo conseguir entradas para el partido EE. UU. vs. TBC: precios de la Copa del Mundo, horarios y ofertas de última hora

¿Cuándo empieza el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final San Francisco Bay Area Stadium

¿Cómo se pueden comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan boletos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubocD iHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en el mercado secundario los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos de alta demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) 28 de junio – 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225 $ – 540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) 9–11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490–7 875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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