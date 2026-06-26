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Cómo conseguir entradas para el partido EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina: precios de la ronda de 32 del Mundial, horarios, ofertas de última hora y más

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Estados Unidos se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

La fiesta apenas comienza para los anfitriones: la selección masculina de Estados Unidos de Mauricio Pochettino inicia su camino en la fase eliminatoria ante una tenaz Bosnia y Herzegovina.

Las «Estrellas y Rayas» ganaron con comodidad el Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia, lo que ha despertado gran confianza en el país anfitrión.

Ahora se miden a una Bosnia y Herzegovina peligrosa y experimentada, que avanzó como uno de los mejores terceros.

¿A qué hora empieza el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?

El duelo se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final
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¿Cómo comprar entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina

USA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

BIH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina: enfrentamientos recientes

USA

Últimos partidos

BIH

2

Victorias

1

Empate

0

Victorias

5

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
1/3
Ambos equipos anotaron
1/3

Clasificación de EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina

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