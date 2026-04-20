Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers: eliminatorias de la NBA, precios y más

Los San Antonio Spurs lideran 1-0 y recibirán a los Portland Trail Blazers el martes 21 de abril de 2026 en el Frost Bank Center. Tras una actuación histórica de su joven estrella, los Spurs buscan mantener la ventaja antes de viajar al noroeste del Pacífico.

En el primer encuentro, el segundo clasificado de la Conferencia Oeste superó al séptimo, tal como preveían las cuotas. San Antonio cerró la temporada regular con un sólido 62-20 y venció a un luchador Portland, que accedió a los playoffs tras batir a los Suns en el play-in.

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¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Trail Blazers y Spurs?

Tras el debut récord de Victor Wembanyama en los playoffs, la demanda de entradas en San Antonio se ha disparado. Sin embargo, al ser Portland un mercado más pequeño que Nueva York o Los Ángeles, los precios siguen siendo relativamente asequibles para un duelo de primera ronda.

Partido 2 (San Antonio): En reventa, los precios arrancan en 105 $ y las localidades de la zona «Plaza» van de 295 $ a 450 $.

Para el Partido 3 en el Moda Center de Portland , la entrada más barata cuesta desde 92 dólares , uno de los precios más bajos de los playoffs del Oeste esta semana.

Asientos depista: en el Frost Bank Center para el Partido 2 arrancan en 1 400 dólares , y las opciones «VIP de pista» superan los 3 500 dólares .

Entre los factores que influyen en el coste se incluyen:

El «efecto Wemby»: los 35 puntos de Victor Wembanyama en el primer partido establecieron un nuevo récord de la franquicia de los Spurs para un debut en los playoffs. Su trayectoria histórica está generando un enorme interés a nivel nacional y una gran demanda de entradas a nivel local.

La intensa defensa de Portland, liderada por el novato Donovan Clingan, mantiene la competitividad y respalda los precios de reventa en el Moda Center.





Hora de inicio del partido entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers.





NBA Playoffs Frost Bank Center

Noticias y alineaciones

San Antonio Spurs contra Portland Trail Blazers alineaciones SAS - Alineación 5 Stephon Castle

30 Julian Champagnie

4 De'Aaron Fox

24 Devin Vassell

1 Victor Wembanyama Suplentes 40 Harrison Barnes

18 Bismack Biyombo

11 Carter Bryant

2 Dylan Harper

3 Keldon Johnson

7 Luke Kornet

8 Kelly Olynyk

22 Mason Plumlee

43 Lindy Waters III POR - Alineación 8 Deni Avdija

33 Toumani Camara

23 Donovan Clingan

— Scoot Henderson

5 Jrue Holiday Suplentes 91 Sidy Cissoko

9 Jerami Grant

27 Vit Krejci

24 Kris Murray

17 Shaedon Sharpe

4 Matisse Thybulle

1 Blake Wesley

35 Robert Williams

16 Hansen Yang

Estado de forma

SAS - Formulario Todo San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets L

San Antonio Spurs 139 - 120 Dallas Mavericks W

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers W

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers W

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs L POR - Formulario Todo Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers W

Portland Trail Blazers 122 - 110 Sacramento Kings W

Portland Trail Blazers 116 - 97 LA Clippers W

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers L

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers L

Historial de enfrentamientos