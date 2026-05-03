Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers: eliminatorias, precios y más

Los New York Knicks y los Philadelphia 76ers se medirán en las semifinales de la Conferencia Este, que arrancan el lunes 4 de mayo de 2026 en el Madison Square Garden.

Este duelo reúne a dos de los rivales con más historia de la NBA bajo los focos más brillantes. Los Knicks, terceros cabezasde serie, avanzaron tras seis duros partidos contra los Hawks, mientras que los 76ers, séptimos, remontaron un 1-3 en primera ronda para eliminar a los Celtics, segundos, en un agotador séptimo juego liderado por Joel Embiid.

GOAL te dice cómo conseguir entradas para esta eliminatoria en “La Meca” y otros escenarios.

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Knicks y 76ers?

Con el inicio de la serie en Manhattan, los precios alcanzan los niveles de la «Meca». La demanda para este duelo de segunda ronda en el Madison Square Garden es la más alta de la liga.

Partido 1 (Nueva York): En reventa, las entradas más baratas cuestan unos 422 $ y las de zona 100 rondan entre 850 $ y 1 400 $.

Partido 2 (Nueva York): Para el duelo del miércoles por la noche, los precios de las entradas más básicas ya han subido, partiendo de 504 dólares .

Partido 3 (Filadelfia): En el Xfinity Mobile Arena , los precios bajan a unos 279 dólares .

Asientos decancha: en el MSG para el Partido 1 llegan a cifras astronómicas, con opciones de «Fila VIP 1» que superan los 14 000 dólares .

Los precios varían por:

El factor Embiid: tras recuperarse de una apendicectomía de urgencia, Joel Embiid ha vuelto a su nivel de MVP y, junto al impulso de los 76ers tras la remontada ante Boston, convierte cada partido en un evento nacional.

La ilusión del título delos Knicks , liderados por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns , hace que las entradas en el MSG escaseen.





Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de la entrada (Partido 1, Ronda 2)

Equipo Arena Precio de entrada New York Knicks Madison Square Garden 422 $+ OKC Thunder Paycom Center 210 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center 165 $+ 76ers de Filadelfia Xfinity Mobile Arena 279 $+ (Partido 3)





Hora de inicio del partido entre New York Knicks y Philadelphia 76ers





NBA Playoffs Madison Square Garden

Noticias de los equipos y alineaciones

Estado de forma

NYK - Formulario Todo Atlanta Hawks 89 - 140 Nueva York Knicks W

Nueva York Knicks 126 - 97 Atlanta Hawks W

Atlanta Hawks 98 - 114 Nueva York Knicks W

Atlanta Hawks 109 - 108 Nueva York Knicks L

Nueva York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks L PHI - Formulario Todo Boston Celtics 100 - 109 Philadelphia 76ers W

Philadelphia 76ers 106 - 93 Boston Celtics W

Boston Celtics 97 - 113 Philadelphia 76ers W

Philadelphia 76ers 96 - 128 Boston Celtics L

Philadelphia 76ers 100 - 108 Boston Celtics L

Historial de enfrentamientos directos