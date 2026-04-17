Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks: eliminatorias de la NBA, precios y más

Los New York Knicks reciben a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden el sábado 18 de abril, en un esperado inicio de la primera ronda del Este.
Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA 2026 este fin de semana, este duelo entre el tercer y el sexto clasificado enfrenta a dos aficiones apasionadas y a equipos con aspiraciones de título.
Los Knicks terminaron 53-29 y fueron terceros, mientras que los Hawks, campeones del Este, quedaron sextos con 46-36 y evitaron el Torneo de Repesca por primera vez desde 2021.
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¿Cuánto cuestan las entradas para los Knicks vs. Hawks?
Los precios de postemporada superan notablemente la media de la temporada regular.
El precio varía según el recinto y la importancia del encuentro.
En el Madison Square Garden, el Partido 1 cuesta unos 334 dólares, mientras que el Partido 3 en el State Farm Arena parte desde 93 dólares.
Entre los factores que influyen en el coste se incluyen:
- Categoría de asientos: Las gradas altas son las más baratas, mientras que las entradas junto a la cancha en el MSG para el primer partido pueden superar los 4.500 dólares.
- Si la serie llega empatada al quinto o séptimo partido, la reventa puede dispararse.
- La creciente afición y las expectativas generadas en las dos últimas temporadas hacen que los boletos para los playoffs en Nueva York sean de los más difíciles de conseguir de la NBA.
Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio medio de la entrada
Equipo
Pabellón
Rango de precios de entrada para el Partido 1
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
93 $ - 650 $
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ - 800 $
Minnesota Timberwolves
Target Center
181 $ - 720 $
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ - 540 $
Boston Celtics
Garden TD
195 $ - 850 $