Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los LA Lakers y los Oklahoma City Thunder: eliminatorias, precios y más

Las semifinales del Oeste arrancan el martes 5 de mayo de 2026, cuando los Thunder, líderes del Oeste, reciban a los Lakers en el Paycom Center.
El duelo entre el cabeza de serie n.º 1 y el n.º 4 mide al equipo más dominante de la temporada regular contra unos Lakers curtidos en mil batallas. Los Thunder llegan tras barrer a los Phoenix Suns, mientras que los Lakers sufrieron en seis partidos contra los Houston Rockets. A pesar de su poderío, Los Ángeles encara una tarea titánica: Oklahoma City dominó la temporada regular 4-0, con una diferencia promedio de 29 puntos.
GOAL tiene toda la información para conseguir entradas para el primer partido y los siguientes, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales de mercado para este choque de pesos pesados.
¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Lakers y Thunder?
Al jugarse en Oklahoma City, la demanda ha subido. Aunque el Paycom Center suele ser más barato que Los Ángeles, el cartel “Thunder vs. Lakers” ha elevado los precios a su máximo de la temporada.
- Partido 1 (Oklahoma City): Precios mínimos actuales en mercados secundarios como SeatGeek y Ticketmaster: 159–188 dólares. Asientos centrales de grada superior: 205–280 dólares.
- En el anfiteatro inferior, los asientos de línea de fondo y esquinas rondan los 470–750 dólares.
- Para elPartido 3 en el Crypto.com Arena (sábado 9 de mayo), las entradas de nivel básico superan los 181 dólares.
- Asientos de cancha: en el primer encuentro en OKC superan los 3200 dólares, con opciones VIP en el centro que alcanzan los 11 400 dólares.
Los precios varían según:
- La incertidumbre sobre «Luka»: Se espera que la estrella de los Lakers, Luka Dončić, se pierda el inicio de la serie por una distensión de grado 2 en el isquiotibial. Cualquier anuncio de regreso durante la serie probablemente provocaría un aumento masivo en los precios de las entradas para los partidos 3 y 4 en Los Ángeles.
- Además, los Thunder parten como favoritos tras barrer a los Lakers en la temporada regular, y los aficionados esperan ver si SGA y Chet Holmgren pueden superar a LeBron en los playoffs.
Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de la entrada (actual)
Equipo
Arena
Próximo partido
Precio de la entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
Partido 1 (esta noche)
422 $+
OKC Thunder
Paycom Center
Partido 1 (martes)
159 $+
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
Partido 1 (esta noche)
153 $+
76ers de Filadelfia
Xfinity Mobile Arena
Partido 3 (viernes)
279 $+
Minnesota Timberwolves
Target Center
Partido 3 (viernes)
112 $+