Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los LA Lakers y los Houston Rockets: eliminatorias de la NBA, precios y más

El sábado 18 de abril, en Los Ángeles,los Lakers reciben a los Rockets en un duelo estelar de la primera ronda del Oeste donde LeBron James y Kevin Durant se medirán.

Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA 2026 este fin de semana, este duelo entre el cuarto y el quinto clasificado enfrenta a la franquicia más histórica de la liga contra un Houston en alza que por fin ha vuelto a la lucha por el título.

Los Ángeles acabó 53-29 y se hizo con el cuarto puesto, mientras Houston, con 52-30, evitó el play-in y llegó quinto.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan en el mercado secundario.

¿Cuánto cuestan las entradas para los LA Lakers vs. Houston Rockets?

Como era de esperar, los precios superan la media de la temporada regular, impulsados por la enorme afición global de los Lakers y el ansia de playoffs de Houston.

Los precios varían según la ciudad y el aforo del recinto.

En el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el precio medio del primer partido es de unos 122 dólares, aunque en el mercado secundario ya hay entradas desde 89 dólares para las esquinas de la grada superior.

Las entradas más baratas para el tercer partido en el Toyota Center de Houston han subido y ya cuestan desde 137 dólares.

Los factores que más influyen en el precio son:

Nivel de las localidades: las filas altas del nivel 300 son las más baratas, mientras que los asientos de pista para el primer partido en Los Ángeles superan hoy los 5000 dólares en reventa.

Si la serie llega al quinto o séptimo partido en Los Ángeles, el valor de reventa podría subir entre un 40 % y un 60 %.

La alta demanda de entradas para los Lakers y la temporada de 52 victorias de Houston, que ha reavivado el interés local tras años sin playoffs, incrementan aún más el precio en ambos mercados.

Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de las entradas

Equipo Arena Partido 1. Rango de precios de las entradas: New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ - 650 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ - 800 $+ Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ - 720 $+ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ - 540 $+ Boston Celtics Garden TD 195 $ - 850 $+

Hora de inicio del partido entre Los Ángeles Lakers y Houston Rockets

NBA Playoffs Crypto.com Arena

Noticias de los equipos y alineaciones.

LA Lakers contra Houston Rockets alineaciones LAL - Alineación Suplentes HOU - Alineación Suplentes

Formulario

LAL - Formulario Todo LA Lakers 131 - 107 Utah Jazz W

LA Lakers 101 - 73 Phoenix Suns W

Golden State Warriors 103 - 119 LA Lakers W

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder L

Dallas Mavericks 134 - 128 LA Lakers L HOU - Formulario Todo Houston Rockets 132 - 101 Memphis Grizzlies W

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves L

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers W

Phoenix Suns 105 - 119 Houston Rockets W

Golden State Warriors 116 - 117 Houston Rockets W



