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Tyrell Feaster

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Detroit Pistons y los Orlando Magic: eliminatorias de la NBA, precios y más

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Incluye los precios de las entradas para el partido Pistons vs Magic, dónde comprarlas y más.

Los Orlando Magic lideran 1-0 y el miércoles 22 de abril de 2026 visitarán el Little Caesars Arena para el segundo partido contra los Detroit Pistons. Tras ganar el primer juego como visitantes, el octavo cabeza de serie busca una ventaja decisiva antes de que la serie se traslade a Florida, mientras que el primer cabeza de serie intenta acabar con su histórica racha de derrotas en casa en playoffs.


El cruce entre el cabeza de serie n.º 1 y el n.º 8 en la primera ronda del Este fue la gran sorpresa del fin de semana. Detroit terminó 60-22 y lideró la conferencia por primera vez desde 2007, pero cayó ante un Orlando que llegó vía el play-in.


GOAL te dice dónde comprar entradas para el segundo partido y los siguientes, y los precios actuales del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Magic y Pistons?

Tras el sorpresivo triunfo de Orlando en el opener, la demanda de boletos en la Ciudad del Motor se mantiene alta, pues los seguidores esperan presenciar la primera victoria de los Pistons en casa en postemporada desde 2008. En un mercado deportivo relevante como Detroit, con una afición renovada, los precios resultan competitivos para este duelo de alto riesgo.

  • Partido 2 (Detroit): En reventa, las entradas arrancan en 97 $ y las de categoría media van de 210 $ a 350 $.
  • Partido 3 (Orlando): En el Kia Center el sábado 25 de abril, las entradas más baratas rondan los 115 dólares, y la afición local recibe a un rival que, pese a ser perdedor, lidera la serie.
  • En la cancha: en el Little Caesars Arena, los asientos de pista para el Partido 2 arrancan en 1250 dólares, y las butacas de primera fila VIP superan los 3800 dólares.

Entre los factores que influyen en el precio se incluyen:

  • El contraataque de «Cade»: Tras anotar 39 puntos en el primer partido, los aficionados esperan que Cade Cunningham guíe a los Pistons hacia el empate en la serie.
  • La sequía en casa: La racha de11 derrotas consecutivas de Detroit en playoffs, la más larga de la NBA, podría terminar, y eso aumenta la demanda local.

Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de las entradas

Equipo

Arena

Rango de precios de las entradas para el segundo partido

New York Knicks

Madison Square Garden

334 $ - 1100 $+

Boston Celtics

Garden de Boston

117 $ - 850 $+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

97 $ - 640 $+

Orlando Magic

Kia Center

115 $ - 710 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

79 $ - 650 $+

Hora de inicio del partido entre los Detroit Pistons y los Orlando Magic


NBA
NBA Playoffs
Little Caesars Arena

Noticias de los equipos y alineaciones.

Forma

Detroit PistonsDET
-Formulario

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

    L

  • Indiana Pacers

    121

    -

    133

    Detroit Pistons

    W

  • Charlotte Hornets

    100

    -

    118

    Detroit Pistons

    W

  • Detroit Pistons

    137

    -

    111

    Milwaukee Bucks

    W

  • Orlando Magic

    123

    -

    107

    Detroit Pistons

    L

Orlando MagicORL
-Formulario

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

    W

  • Orlando Magic

    121

    -

    90

    Charlotte Hornets

    W

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    97

    Orlando Magic

    L

  • Boston Celtics

    113

    -

    108

    Orlando Magic

    L

  • Chicago Bulls

    103

    -

    127

    Orlando Magic

    W

Historial de enfrentamientos directos

Detroit PistonsDET

Últimos partidos

Orlando MagicORL

2

Victorias

3

Victorias

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

  • Orlando Magic

    123

    -

    107

    Detroit Pistons

  • Orlando Magic

    92

    -

    106

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    109

    -

    112

    Orlando Magic

  • Detroit Pistons

    135

    -

    116

    Orlando Magic

558

Puntos obtenidos

555
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