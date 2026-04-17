Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors: eliminatorias de la NBA, precios y más

Los Cleveland Cavaliers reciben a los Toronto Raptors en el Rocket Arena el sábado 18 de abril, en un duelo de primera ronda del Este que se prevé igualado.

Cleveland acabó cuarto del Este con 52-30, mientras que Toronto fue quinto con 46-36 tras un buen final de temporada que le evitó el play-in.

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¿Cuánto cuestan las entradas para los Raptors vs. Cavaliers?

Los precios de postemporada superan los promedios de la fase regular, y los traslados internacionales a Toronto añaden un coste extra para quienes cruzan la frontera.

En el Rocket ArenadeCleveland, las entradas para el Juego 1 arrancan en 42 dólares, mientras que en el Scotiabank Arena deToronto, para el Juego 3, se elevan a partir de 83 dólares.

Los precios suben según la demanda, la ubicación de las butacas y la importancia del partido.

Categoría de asientos: Las gradas altas son las más baratas, mientras que las entradas junto a la cancha en el Rocket Arena para el primer partido alcanzan los 3.200 dólares .

Si la serie regresa a Cleveland para un quinto o séptimo partido, la reventa puede dispararse.

Demanda del mercado: Toronto y Cleveland tienen una fuerte cultura baloncestística. El ambiente de «Jurassic Park» de los Raptors y la sed de títulos de los Cavaliers hacen que estos partidos sean de los más difíciles de conseguir en el Este.

Equipo Pabellón Rango de precios de entrada New York Knicks Madison Square Garden 280–950 $+ Boston Celtics Garden de TD 195–850 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ - 800 $+ Toronto Raptors Scotiabank Arena 83 $ - 680 $+ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ - 540 $+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena 40 $ - 70 $+

Hora de inicio del partido entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors.

NBA Playoffs Rocket Arena

Noticias y alineaciones

Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors alineaciones CLE - Alineación Suplentes TOR - Alineación Suplentes

Estado de forma

CLE - Formulario Todo Cleveland Cavaliers 130 - 117 Washington Wizards W

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers L

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks W

Memphis Grizzlies 126 - 142 Cleveland Cavaliers W

Cleveland Cavaliers 117 - 108 Indiana Pacers W TOR - Formulario Todo Toronto Raptors 136 - 101 Brooklyn Nets W

Nueva York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors L

Toronto Raptors 128 - 114 Miami Heat W

Toronto Raptors 121 - 95 Miami Heat W

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors L

Historial de enfrentamientos