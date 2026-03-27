Cómo conseguir entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Irak y Bolivia: precios, pronósticos y más

La carrera por las últimas plazas para el Mundial de 2026 llega este mes a un emocionante punto álgido. Irak se enfrentará a Bolivia el 31 de marzo en territorio mexicano, sabiendo que solo le separa una victoria de sumarse a la fiesta mundial.

Ocho selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ya se han clasificado para la gran cita veraniega en Norteamérica, e Irak aún tiene esperanzas de convertirse en la novena. El exseleccionador de Australia, Graham Arnold, aspira a llevar a los Leones de Mesopotamia a su primer Mundial desde 1986.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas para la próxima final de la repesca de clasificación para el Mundial en la que participa Irak en México, incluyendo dónde puedes comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Irak y Bolivia?

Aún quedan seis plazas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, y dos de ellas las ocuparán los equipos que salgan victoriosos en las eliminatorias interconfederativas (IC) de este mes de marzo.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo Irak vs Bolivia (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe, México) Entradas

¿Cuál es el calendario de la repesca interconfederativa de clasificación para el Mundial?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ronda 2: Irak vs. Bolivia (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ruta 1: República Democrática del Congo vs Jamaica (15:00 h) Estadio Akron (Zapopan) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Irak y Bolivia

Las entradas para la final de la repesca Pathway 2: Irak contra Bolivia, salieron a la venta en la página web de la FIFA el 3 de marzo.

Para comprar entradas oficiales, debes visitar el portal de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Aunque el portal de la FIFA es la forma más segura para que los aficionados compren entradas para el partido, quienes deseen asistir a la final de la repesca Pathway 2 pueden considerar sitios secundarios como StubHub, que podrían ofrecerles la oportunidad de conseguir entradas de última hora.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Irak y Bolivia: ¿cuánto cuestan?

Las categorías oficiales de entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Irak y TBC son las siguientes:

Categoría estándar: Asientos tradicionales a precio estándar

Asientos tradicionales a precio estándar Zona de asientos accesibles: una zona designada para personas con discapacidad y movilidad reducida

una zona designada para personas con discapacidad y movilidad reducida Solo zona de pie: opción de zona de pie ofrecida a precio estándar

opción de zona de pie ofrecida a precio estándar Categoría de aficionados: asignada específicamente a los aficionados de la Asociación Miembro Participante (PMA) de acuerdo con los criterios y directrices de la PMA

Las entradas de todas las categorías anteriores estaban disponibles por 300 MXN (aprox. 16 $).

No olvides consultar la página web de la FIFA para obtener más información, así como sitios web de reventa como StubHub para ver la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar del partido de clasificación para el Mundial entre Irak y Bolivia

La lucha de Irak por una plaza en el Mundial de 2026 comenzó con una victoria por 5-1 sobre Indonesia en Basora allá por noviembre de 2023. Dos años y diecisiete partidos después, se enfrentaría a los Emiratos Árabes Unidos por una plaza en la repesca interconfederal del Mundial.

Resultó ser una titánica contienda a doble partido, en la que Irak se impuso tras marcar de penalti en el minuto 17 de la prórroga, asegurándose así una victoria global por 3-2. Ahora tienen la mirada puesta en alcanzar la tierra prometida que es la fase final del Mundial por primera vez en 40 años.

Allá por 1986 en México, aunque Irak no consiguió sumar ni un solo punto durante la fase de grupos, no hizo una mala figura. En los partidos contra Paraguay, Bélgica y México, los Leones de Mesopotamia solo perdieron por un gol de diferencia en cada ocasión.

Irak regresa a México a finales de este mes con el objetivo de mantener vivos sus sueños de clasificarse para el Mundial. Sin embargo, si quieren pasar de ronda, tendrán que mejorar su capacidad ofensiva fuera de casa, ya que no lograron marcar en sus cinco partidos anteriores disputados fuera de Asia.

En cuanto a la capacidad goleadora, el seleccionador iraquí Graham Arnold, que llevó a Australia a la fase eliminatoria del Mundial de 2022, confía en que Aymen Hussein mantenga su buen estado de forma frente a la portería. El jugador de 30 años, que se acerca a la marca de los 100 partidos con su selección, marcó en ocho ocasiones durante la fase de clasificación de la AFC para el Mundial.

Además de esta final de la repesca interconfederativa, el Estadio BBVA de Guadalupe también acogerá los siguientes cuatro partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este verano:

14 de junio: Ganador de la Ruta B de la UEFA contra Túnez (20:00 h)

20 de junio: Túnez vs. Japón (22:00 h)

24 de junio: Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h)

29 de junio: Octavos de final: Ganador del Grupo F contra Subcampeón del Grupo C (19:00 h)

¿Cuál es el formato de las eliminatorias interconfederativas de clasificación para el Mundial?

Cada confederación (excepto la UEFA, que tiene su propio sistema de eliminatorias) recibió una plaza para las eliminatorias de clasificación para el Mundial. Esas confederaciones son la CONCACAF, la AFC, la CAF, la CONMEBOL y la OFC. La CONCACAF recibió una plaza adicional, ya que sus países son los anfitriones del Mundial.

El torneo de repesca se celebrará en México y contará con seis equipos, divididos en dos grupos de tres, de los cuales los ganadores de cada grupo se clasificarán para el Mundial. Los equipos han sido asignados a los grupos en función de la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA. En cada grupo, dos equipos no cabezas de serie se enfrentarán en una semifinal, y el ganador pasará a la final de la repesca, donde se enfrentará a un equipo cabeza de serie.

Las eliminatorias se disputarán a un solo partido. Si el marcador está empatado al final del tiempo reglamentario, se jugará la prórroga. Si el marcador sigue empatado, se recurrirá a la tanda de penaltis para determinar el ganador.