Cómo conseguir entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Gales y Bosnia y Herzegovina: fecha (26 de marzo), precios y más información

La «Red Wall» acudirá en masa al Cardiff City Stadium el 26 de marzo, con la esperanza de animar a Gales a la victoria en su crucial partido de semifinales de la repesca de la Copa del Mundo de la UEFA.

Gales está a dos victorias de sellar su billete para el Mundial de 2026 y de alcanzar dos fases finales consecutivas por primera vez. Si los Dragones de Craig Bellamy logran superar el reto de Bosnia y Herzegovina, les esperará Italia o Irlanda del Norte en Cardiff el 31 de marzo.

Deja que GOAL te cuente todo sobre el próximo partido de clasificación para el Mundial entre Gales y Bosnia y Herzegovina, incluyendo dónde puedes comprar las entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Gales y Bosnia y Herzegovina?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Gales vs Bosnia y Herzegovina (19:45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Gales y Bosnia y Herzegovina

Las entradas para los anteriores partidos de la repesca de Gales se agotaron rápidamente, por lo que se recomendó a los aficionados que reservaran sus entradas oficiales a través de la página web de la Federación de Fútbol de Gales (FAW) lo antes posible para evitar decepciones.

Las entradas para el partido entre Gales y Bosnia y Herzegovina salieron a la venta en varias fases. La primera de ellas comenzó el 19 de enero, lo que permitió a los titulares de «entradas de campaña» renovar sus asientos a precios reducidos. A partir del 5 de febrero, los miembros de «Red Wall» tuvieron la oportunidad de comprar entradas.

Además, los aficionados pueden comprar entradas en el mercado secundario, como en StubHub.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Gales y Bosnia y Herzegovina: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos internacionales de Gales pueden variar en función de la ubicación del asiento, el paquete y el rival. Las categorías para la próxima eliminatoria contra Bosnia y Herzegovina eran las siguientes a través de los canales oficiales:

Categoría 1: a partir de 50 £

a partir de 50 £ Categoría 2: desde 42,50 £

desde 42,50 £ Categoría 3: desde 35 £

desde 35 £ Nivel 4 Ninian Premium: desde 55 £

desde 55 £ Nivel 4 Tribuna: desde 65 £

desde 65 £ Nivel 3 GS Solo entrada: desde 85 £

desde 85 £ Nivel 3 Hospitality: desde 189 £ (los paquetes incluyen una comida de dos platos antes del partido)

Los precios indicados son para adultos. No obstante, hay descuentos disponibles para menores (hasta 16 años), jóvenes (17-21 años) y personas mayores (a partir de 65 años).

No olvides consultar la página web de la FAW para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para ver la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué puedes esperar del partido de clasificación para el Mundial entre Gales y Bosnia y Herzegovina?

Para los galeses ha sido como un déjà vu. Por segunda campaña consecutiva de clasificación para el Mundial, deben pasar por la repesca tras quedar segundos en su grupo, por detrás de Bélgica.

Hace cuatro años estuvieron a la altura del desafío, al vencer a Austria y Ucrania en los partidos de la repesca disputados en Cardiff, y se aseguraron así una plaza en el Mundial de 2022 en Catar. Ahora esperan repetir la hazaña una vez más en la capital galesa.

Sin embargo, Gales no puede permitirse subestimar a Bosnia y Herzegovina. Nunca han vencido a los europeos del Este y no lograron marcar en los tres últimos enfrentamientos.

Bosnia y Herzegovina, también conocida como los Dragones («Zmajevi»), aspira a clasificarse para la fase final del Mundial por primera vez desde Brasil 2014. El máximo goleador de la selección, Edin Dzeko, que cumplirá 40 años antes de las eliminatorias, espera aumentar su impresionante cuenta goleadora de 72 tantos con la selección.