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Cómo conseguir entradas para el partido Argentina-Egipto: precios del Mundial, información sobre el partido de octavos de final, ofertas de última hora y mucho más

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Egipto

Argentina y Egipto se han clasificado para los octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Egipto alcanzó los octavos de final del Mundial por primera vez desde 1934 tras ganar a Australia en los penaltis el viernes. Ahora busca ser la quinta selección africana en cuartos, el martes 7 de julio en Atlanta.

Para lograrlo, el equipo de Hossam Hassan debe superar a la actual campeona, Argentina, que el viernes venció en la prórroga a la debutante Cabo Verde.

Con Lionel Messi, líder en la carrera por la Bota de Oro, la Albiceleste de Lionel Scaloni busca ser la primera selección en ganar dos Mundiales seguidos desde Brasil en 1958 y 1962.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el partido entre Argentina y Egipto, y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto?

Se jugará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

¿Cómo se compran las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto?

Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Argentina vs. Egipto en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Forma actual de Argentina y Egipto

ARG

ARG - Formulario

ISL
W3-0
ALG
W3-0
AUT
W2-0
JOR
W1-3
CPV
W3-2
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EGY

EGY - Formulario

BRA
L2-1
BEL
D1-1
NZL
W1-3
IRÁ
D1-1
AUS
W1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Argentina vs. Egipto: historial reciente

ARG

Último partidos

EGY

1

Victoria

0

Empates

0

Victorias

2

Goles marcados

0
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
0/1

Más información

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