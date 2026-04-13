Cómo conseguir entradas para el partido Al Sadd-Al Hilal: calendario, precios, asientos y más de la Liga de Campeones de la AFC

Al Sadd y Al Hilal se preparan para un duelo clave en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de la AFC.

El campeón catarí 2024–25 se mide al gigante saudí en un duelo clave por la supremacía continental. Su rivalidad, marcada por el dominio en Asia Occidental, atrae la atención mundial y llena los estadios.

GOAL ha recopilado toda la información esencial sobre precios, sedes y puntos de venta oficiales para ayudarte a conseguir tu entrada.

¿Cuándo se juega el partido Al Sadd vs Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC?

El esperado duelo se disputará en Doha en un encuentro vespertino. Al ser eliminatoria, el ambiente promete ser electrizante desde el pitido inicial. Detalles confirmados:

Fecha Partido / Hora Lugar Entradas Lunes, 13 de abril de 2026 Al Sadd vs. Al Hilal (17:00 GMT / 20:00 hora de Asia Oriental) Estadio Jassim Bin Hamad, Doha Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el partido Al Sadd vs Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC

Los aficionados locales pueden comprarlas a través de la web oficial del Al Sadd, aunque los socios tienen prioridad.

Los aficionados internacionales o quienes se hayan perdido la venta inicial pueden recurrir a mercados secundarios autorizados como Ticombo, que ofrecen distintas categorías de asientos.

Al adquirir entradas en estos portales, elige vendedores con buenas valoraciones y garantía de reembolso para asegurar la validez de tus tickets.

Si eres aficionado del Al-Hilal FC y viajas desde Arabia Saudí, compra tu entrada para la tribuna norte, zona de la «Ola Azul». Esas localidades se agotan rápido por la cercanía entre Riad y Doha.

¿Qué esperar del partido Al Sadd vs. Al Hilal?

Los aficionados presenciarán un duelo de estilos: la intensidad y presión de Al-Hilal frente a la organización técnica de Al Sadd.

Al-Hilal llega como uno de los equipos más fuertes del mundo, con un plantel donde brillan el delantero serbio Aleksandar Mitrović y el dúo portugués Rúben Neves-João Cancelo. Su capacidad para desequilibrar en el último tercio los hace peligrosos a domicilio.

Sin embargo, Al Sadd es el referente del fútbol qatarí. Liderado por el talentoso Akram Afif, especialista en grandes escenarios, el equipo sabe controlar el ritmo del partido. Históricamente, este duelo ha dejado numerosos goles.

La historia reciente muestra que pronosticar estos duelos es complicado: empate 1-1 en noviembre de 2024, victoria 3-2 de Al Sadd en la Copa de Campeones de Clubes Árabes 2023 y triunfo 4-2 en la semifinal de 2019. Estos resultados muestran que, pese a las estrellas del Al-Hilal, el Al-Sadd siempre responde.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Sadd-Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC?

Los precios oficiales varían según la categoría del asiento y la fecha de compra, pero la demanda suele elevarlos en el mercado secundario.

Categoría 3 (laterales y detrás de la portería): 120–250 SAR.

120–250 SAR. Categoría 2 (esquinas y grada superior): 300–550 SAR

300–550 SAR Categoría 1 (línea de banda inferior/centro del campo): 600–950 SAR

600–950 SAR VIP/Premium: 1.500–3.500 SAR.

Para la mejor relación calidad-precio, las localidades de esquina de la categoría 2 resultan un 15 % más baratas que las centrales.

Para conseguir las entradas más baratas, reserva en cuanto se confirmen las fechas: los precios pueden subir entre un 20 % y un 30 % en la semana previa.

¿Cómo conseguir entradas VIP para el Al Sadd vs Al Hilal en la Liga de Campeones de la AFC?

Los paquetes VIP incluyen acceso a salones climatizados, catering premium y asientos tapizados.

Ideales para aficionados que viajan desde Arabia Saudí y buscan asiento garantizado y máximo confort.

En el estadio Jassim Bin Hamad, los salones Platinum y Gold brindan servicio de 5 estrellas durante todo el partido.

Consigue tus entradas con paquetes VIP o de hospitalidad en Ticombo. Incluyen acceso privado al estadio, bufé previo al partido y refrigerio en el descanso.

Al Sadd vs Al Hilal: Últimos enfrentamientos directos

Los duelos entre Al Sadd y Al Hilal son de los más igualados de la Liga de Campeones de la AFC. En las últimas temporadas los resultados han sido alternos, sin que ninguno adquiera ventaja psicológica. Estos son los cinco enfrentamientos más recientes: