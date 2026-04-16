ElParís Saint-Germain recibe al Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes el martes 28 de abril, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

El PSG lidera la Ligue 1 y el Bayern la Bundesliga, por lo que ambos llegan como campeones o próximos campeones de sus ligas.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora comienza el partido de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich?

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich?

A excepción de la final, la UEFA no vende entradas para los partidos. Al ser una semifinal, estos son los boletos más codiciados en Francia.

En cambio, las entradas se venden por separado a cada equipo participante. La venta oficial es solo para socios y ya se agotaron.

Resumen:

Canales oficiales : PSG.fr y FCBayern.com (agotadas).

: PSG.fr y FCBayern.com (agotadas). Mercados secundarios : plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora.

: plataformas como StubHub ofrecen entradas de última hora. Asientos premium: entradas de categoría 1 con vista lateral y paquetes VIP desde 930 € hasta 2500 €.

¿Cuánto cuestan las entradas para el París Saint-Germain vs Bayern de Múnich de la Liga de Campeones?

El precio varía según los equipos, el estadio y la ronda del torneo.

Debido a la importancia de la semifinal, los precios son significativamente más altos que los de los partidos de liga. Actualmente, las entradas cuestan a partir de unos 415 €.

Si buscas entradas de última hora, aún hay disponibles en reventas como StubHub.

¿Qué esperar del PSG ante el Bayern?

El PSG, que el año pasado logró un histórico sextúplete, busca ahora la Liga de Campeones.

Los de Luis Enrique han sido implacables en el Parc des Princes, pero vigilarán a un Bayern en un estado de forma impresionante. El conjunto alemán llega tras ganar 4-3 al Real Madrid el 15 de abril, resultado que le dio el pase con un global de 6-4 y lo ratificó como favorito.

En su más reciente duelo de fase de grupos, el 4 de noviembre, el Bayern ganó 2-1 en París y mostró que sabe callar al público local.

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