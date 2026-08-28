Osasuna se enfrenta al Rayo Vallecano el miércoles 20 de septiembre de 2026 en el Estadio El Sadar de Pamplona.

Osasuna tiene una clara ventaja en los enfrentamientos directos recientes, incluida una victoria por 3-1 en su choque más reciente contra el Rayo Vallecano en enero de 2026. El Rayo Vallecano buscará poner fin a sus recientes problemas a domicilio, después de haber sufrido cinco derrotas en sus seis anteriores partidos fuera de casa.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Osasuna vs Rayo Vallecano, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga?

El Osasuna vs Rayo Vallecano se disputa en el Estadio El Sadar de Pamplona, con la hora de inicio confirmada en los detalles del partido que figuran arriba.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

¿Cómo comprar entradas para el Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Osasuna vs Rayo Vallecano en el Estadio El Sadar de Pamplona, tienes varias opciones, desde canales oficiales hasta plataformas secundarias de entradas:

Portal oficial de venta de entradas del CA Osasuna: La forma más segura de comprar entradas de admisión general es directamente a través de la web oficial de venta de entradas de Osasuna (entradas.osasuna.es). Las entradas para partidos concretos de LaLiga suelen ponerse a la venta para el público general un par de semanas antes de la fecha prevista del encuentro, después del acceso prioritario para los socios oficiales del club.

Taquillas de El Sadar: Las entradas restantes pueden comprarse directamente en las taquillas del estadio del Estadio El Sadar de Pamplona en los días previos al partido o el día del encuentro, sujetas a disponibilidad.

Mercados secundarios y agregadores de entradas : Si las entradas oficiales están agotadas o compras a última hora, los mercados secundarios de entradas, como StubHub, ofrecen opciones de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga?

El coste de las entradas para el partido de LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano en el Estadio El Sadar varía en función de la zona del asiento, la plataforma de compra y la disponibilidad de entradas:

Admisión general oficial del club: Las entradas directas para el público general a través de la taquilla oficial del CA Osasuna suelen empezar en torno a 30 € a 35 € para ubicaciones básicas (como las zonas estándar de fondo/tras la portería), mientras que los asientos de tribuna central oscilan entre 50 € y 90 € .

Entradas para el sector visitante: Las entradas estándar para la zona de aficionados visitantes designada para los seguidores del Rayo Vallecano suelen venderse a un precio fijo de visitante en LaLiga de 30 € .

Mercados secundarios y plataformas de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios actualmente se mueven en estas categorías:

Nivel de entrada (fondo / anillo superior): Aproximadamente 38 € - 65 € Nivel medio (grada principal / zonas de tribuna): Aproximadamente 90 € - 135 € Premium / categoría 1 VIP: Aproximadamente 250 € - 350 €+



Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma de Osasuna y Rayo Vallecano

Osasuna ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con el Levante en LaLiga, su primer partido oficial de la temporada. Antes de eso, perdió 0-2 contra Al-Ain y 2-1 ante el SSC Napoli en pretemporada, aunque las victorias sobre Norwich City e Ipswich Town mostraron que podía conseguir resultados en amistosos.

El Rayo Vallecano ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo Alaves en LaLiga el 20 de agosto, después de una derrota por 2-1 en la jornada inaugural ante el Sevilla. Una derrota por 3-0 contra el Ipswich Town estuvo entre los puntos bajos de su pretemporada, y también cayó ante el Feyenoord en un amistoso. La única victoria del Rayo en esa racha fue un triunfo amistoso por 3-2 sobre el Sporting Charleroi. En los cinco partidos, marcó seis goles y encajó ocho.

Osasuna vs Rayo Vallecano: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en LaLiga el 24 de enero de 2026, cuando el Rayo Vallecano recibió a Osasuna y perdió 1-3. Antes de eso, Osasuna ganó 2-0 en El Sadar cuando ambos equipos se enfrentaron en septiembre de 2025. En los últimos cinco duelos de LaLiga, Osasuna presenta el mejor balance, con tres victorias por una del Rayo y un empate, un 1-1 en El Sadar en enero de 2025.