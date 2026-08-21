Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Los aficionados del Nottingham Forest confían en que sus grandes fichajes del verano, Ousmane Diomande y Liam Delap, estén ya plenamente adaptados y en plena forma cuando el Coventry City visite el City Ground para su partido de la Premier League el sábado 19 de septiembre.

El Forest superó con autoridad la pasada temporada a los recién ascendidos Leeds United (3-1) y Burnley (4-1), y tendrá confianza en poder causar también muchos problemas al Coventry City, que está de vuelta en la máxima categoría por primera vez en 25 años.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la Championship, hace cinco temporadas, el Forest se impuso en el City Ground con goles de Brennan Johnson y James Garner, uno en cada parte, para el conjunto local.

¿Podrá el Forest superar una vez más a su rival de Midlands? GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Coventry City?

El Nottingham Forest vs Coventry City se disputa en el City Ground (Nottingham) el sábado 19 de septiembre, con inicio previsto a las 17:30 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de agotado, los socios que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos de edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los grandes duelos contra rivales del top 6 o ante rivales de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen un precio premium, mientras que los asientos en los fondos de la grada alta ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de la afición visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas para la afición visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de más alto nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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