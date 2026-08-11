Cómo conseguir entradas para el Neom SC vs Al-Fayha: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

El Al-Fayha recibe al NEOM SC en el Al Majmaah Sports City en un partido de la Saudi Pro League que enfrenta a un club ya asentado en la máxima categoría con una de las incorporaciones más nuevas y ambiciosas de la liga. El NEOM logró el ascenso directo tras ganar el título de la First Division de forma contundente la pasada temporada, y su primera campaña entre la élite ya ha generado mucho interés entre los aficionados neutrales, curiosos por ver cómo le va al club de la provincia de Tabuk ante rivales curtidos de la Saudi Pro League.

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¿Cuándo es el saque inicial del Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 1 14 ago 2026 - 12:50 King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para el Al-Fayha vs NEOM SC es a través de Ticombo, que ofrece localidades para este partido con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo significa que puedes consultar las opciones de asientos disponibles y confirmar tu compra sin necesidad de acudir al estadio en persona con antelación.

Dado el estatus del NEOM como uno de los recién llegados de los que más se habla en la liga esta temporada, y con el interés por su rendimiento como visitante en aumento, reservar pronto a través de Ticombo es la forma más segura de garantizarte un asiento en lugar de esperar a que se abran los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, y los partidos del Al-Fayha en casa no son una excepción.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 y 90 SAR a través de los canales oficiales.

Las categorías premium y de asientos a pie de campo suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.

Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a zonas lounge y catering, pueden superar los 1.500 SAR.

En Ticombo , las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen una excelente relación calidad-precio en comparación con las categorías premium, lo que lo convierte en el mejor punto de partida para los aficionados con presupuesto ajustado.

Los precios en el mercado secundario pueden fluctuar en función de la demanda, por lo que se recomienda reservar pronto a través de Ticombo si quieres la mayor variedad de asientos a los precios iniciales más bajos.

Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Neom SC y el Al-Fayha

Neom SC vs Al-Fayha: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Neom SC y el Al-Fayha



