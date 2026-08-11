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1ª División
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King Khalid Sport City Stadium
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Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Neom SC vs Al-Fayha: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al-Fayha
Neom SC

Neom SC se enfrenta a Al-Fayha en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

El Al-Fayha recibe al NEOM SC en el Al Majmaah Sports City en un partido de la Saudi Pro League que enfrenta a un club ya asentado en la máxima categoría con una de las incorporaciones más nuevas y ambiciosas de la liga. El NEOM logró el ascenso directo tras ganar el título de la First Division de forma contundente la pasada temporada, y su primera campaña entre la élite ya ha generado mucho interés entre los aficionados neutrales, curiosos por ver cómo le va al club de la provincia de Tabuk ante rivales curtidos de la Saudi Pro League.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Fayha vs NEOM SC, incluidos los detalles del estadio, los precios de las entradas y el mejor lugar para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 1
King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para el Al-Fayha vs NEOM SC es a través de Ticombo, que ofrece localidades para este partido con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo significa que puedes consultar las opciones de asientos disponibles y confirmar tu compra sin necesidad de acudir al estadio en persona con antelación.

Dado el estatus del NEOM como uno de los recién llegados de los que más se habla en la liga esta temporada, y con el interés por su rendimiento como visitante en aumento, reservar pronto a través de Ticombo es la forma más segura de garantizarte un asiento en lugar de esperar a que se abran los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, y los partidos del Al-Fayha en casa no son una excepción.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y de asientos a pie de campo suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a zonas lounge y catering, pueden superar los 1.500 SAR.
  • En Ticombo, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen una excelente relación calidad-precio en comparación con las categorías premium, lo que lo convierte en el mejor punto de partida para los aficionados con presupuesto ajustado.

Los precios en el mercado secundario pueden fluctuar en función de la demanda, por lo que se recomienda reservar pronto a través de Ticombo si quieres la mayor variedad de asientos a los precios iniciales más bajos.

Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Neom SC y el Al-Fayha

NEO

NEO - Formulario

ALH
D1-1
ALF
D2-2
ALS
W2-1
HIL
L2-0
ALI
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALF

ALF - Formulario

ALQ
L1-2
DHA
L3-0
HIL
L0-1
NEC
L7-0
WES
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Neom SC vs Al-Fayha: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Neom SCEmpateAl-Fayha
1
1
0
1ª División
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
F
1ª División
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

Clasificación del Neom SC y el Al-Fayha

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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