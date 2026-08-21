Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Coventry City: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

Es una historia de dos City en el Etihad este sábado 5 de septiembre, ya que el Manchester City, que aspira a recuperar su título de la Premier League, se enfrenta al recién ascendido Coventry City de Frank Lampard, que juega en la máxima categoría por primera vez en 25 años.

Los gestos de preocupación al descanso se transformaron al sonar el pitido final durante el primer partido de liga 2026/27 del Manchester City en el Etihad. A pesar de ir perdiendo 0-1 ante el Bournemouth, los goles en los minutos finales del dúo defensivo formado por Marc Guéhi y Joško Gvardiol evitaron un disgusto al nuevo técnico, Enzo Maresca.

Los desplazamientos en la Premier League no se vuelven precisamente más fáciles para el Coventry City. Después de haber sido superado por el campeón, el Arsenal, en su estreno liguero, ahora debe prepararse para la acometida de Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden y compañía.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Coventry City?

El Manchester City vs Coventry City se disputa en el Etihad Stadium de Manchester el sábado 5 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Coventry City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos de edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Senior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top seis o ante adversarios de un derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en el anillo inferior tienen precios premium, mientras que los del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder participar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para la afición visitante son extremadamente limitados y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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