Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

La era posterior a Pep comienza de verdad el domingo 23 de agosto, cuando Enzo Maresca dirija al Manchester City en el Etihad Stadium para su primer partido de la temporada en la Premier League contra el Bournemouth, y tú podrías estar allí reservando entradas hoy mismo.

No solo el Manchester City ha cambiado de entrenador, ya que Marco Rose ha tomado las riendas en el Bournemouth, con Andoni Iraola mudándose al norte para convertirse en el nuevo técnico del Liverpool.

Jugar contra el Bournemouth traerá malos recuerdos a los aficionados del Manchester City, ya que su empate 1-1 contra el Bournemouth en el Vitality Stadium el pasado mes de mayo acabó con sus sueños de recuperar el título de la Premier League. Sin embargo, el City se ha mostrado dominante en casa, al ganar sus últimos tres partidos contra el Bournemouth en el Etihad por un marcador global de 12-3.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Bournemouth?

El Manchester City recibe al Bournemouth en el Etihad Stadium de Mánchester, con inicio programado a las 14:00 BST, el domingo 23 de agosto.

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo establecido semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para adultos, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiantes y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la banda y en los niveles inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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